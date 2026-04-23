유은혜, 경기교육감 진보진영 단일화 결과에 이의신청···“대리 등록·납부 의혹”

유은혜 경기교육감 예비후보가 진보 교육감 후보 단일화 선출 과정에서 “원격 인증 및 선거인단 대리 납부 의혹이 있다”며 이의를 신청했다.

유 후보 측은 전날 경기교육혁신연대에 이의신청서를 제출했다고 23일 밝혔다. 유 후보 측은 신청서에서 “이번 사안은 선거인단 모집 과정에서 발생한 원격 인증과 대리 납부 문제로, 단일화 규정 위반 여부를 명확히 가려야 할 중대한 사안으로 선거인단 대리 등록과 대리 납부 여부에 대한 수사를 요청한다”며 수사 결과가 나올 때까지 단일화 후보 확정을 유보할 것을 요구했다.

유 후보 측에 따르면 경기교육혁신연대 규정 제9조는 선거인단 등록 시 반드시 본인 인증 절차를 거치고, 가입비 역시 본인 명의로 납부하도록 규정하고 있다. 또 대리납부와 집단 등록 등 조직 동원을 금지하고 있다.

유 후보 측은 “특정 후보가 선거인단 모집 과정에서 안내 문자를 통해 ‘원격에서 인증과 결제를 도와주겠다’는 내용이 전달됐다”며 “다른 사람의 기기로 접속해 가입을 진행하라는 취지의 안내가 포함돼 있었다”고 밝혔다.

유 후보 측은 “대리납부 가능성 확인을 위해 자체 테스트를 실시한 결과 실제로 제3자가 대리 입력 후 본인 인증만 확인하면 대리결제를 진행해도 아무런 제한 없이 선거인단 가입이 완료된 사례가 있었다”고 말했다.

유 후보 측은 “선거인단 전체에 대한 대리 등록 및 대납 여부를 즉각 수사할 것을 요청한다”며 “수사 결과가 나올 때까지 후보 확정을 유보할 것을 강력히 요구한다. 아울러 수사 결과에 따라 단일화는 원천 무효해야 한다”고 밝혔다.

한편 경기교육혁신연대는 전날 경기도의회에서 기자회견을 열고 진보진영 단일 후보로 안민석 예비후보가 선출됐다고 밝혔다.