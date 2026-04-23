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중동전쟁 여파에 경기도민 49% 살림살이 나쁘다···두달 전보다 12%p 증가

입력 2026.04.23 14:33

민생경제 관련 경기도민 인식조사. 경기도 제공

민생경제 관련 경기도민 인식조사. 경기도 제공

중동전쟁 여파로 최근 두 달 사이 ‘살림살이가 나쁘다’고 생각하는 경기도민의 비율이 10%p 이상 늘어난 것으로 나타났다.

경기도는 이같은 내용이 담긴 ‘민생 경제 관련 인식조사’ 결과를 23일 발표했다. 조사는 이달 3~6일 도민 1000명을 대상으로 실시됐다.

조사에 따르면 ‘살림살이가 나쁘다’고 답한 응답자가 49%에 달했다. 이는 지난 2월 응답률(37%)보다 12%p 증가한 것이다. 반면 ‘살림살이가 좋다’는 응답자 비율은 48%로 지난 2월(61%)과 비교해 13%p 감소했다.

응답자의 85%는 ‘중동 지역의 군사적 긴장이 지속될 것’으로 내다봤는데 ‘당분간 지속’이 58%, ‘장기화’가 27%를 차지했다.

중동 정세 불안이 민생경제에 미칠 영향 중 우려되는 점으로는 ‘물가 상승 등 생활비 부담 증가’(43%)를 가장 많이 들었고 ‘유가 상승에 따른 교통비·물류비 증가’(25%)가 뒤를 이었다.

정부의 추가경정예산 편성과 관련해서는 ‘민생 안정에 도움이 될 것’이라는 긍정 응답이 58%였다.

정두석 경기도 기획조정실장은 “가정 경제 형편이 두 달 만에 급격히 나빠졌다는 조사 결과는 현재 민생 현장의 어려움을 보여준다”며 “추경 예산이 빠르게 집행될 수 있도록 도의회와 긴밀히 협의해 고유가와 고물가로 고통받는 도민들의 부담을 덜어드리도록 하겠다”고 말했다.

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