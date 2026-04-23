예향의 혼 펼친다 … 제1회 ‘노스텔지어 전남 음악 페스티벌’ 개최

남도의 깊은 역사와 예술적 유산을 음악으로 풀어내는 ‘노스탤지어 전남 음악 페스티벌’이 다음달 21일부터 23일까지 전남예술고등학교 음악홀에서 개최된다.

전남예고가 주최하고 문화예술 기획사 아르티펙스가 주관하는 이 페스티벌은 올해 처음 열리는 행사로, ‘예술적 고향’으로서의 전남을 새롭게 조명한다. 페스티벌의 키워드인 ‘노스탤지어’는 집으로 돌아가다는 뜻의 ‘노스토스’(nostos)와 고통을 의미하는 ‘알고스’(Algos)가 결합된 라틴어 합성어로, 예술의 본질로 돌아가고자 하는 회귀의 감정을 전라남도라는 공간에 투영했다.

3일간 모두 4회에 걸쳐 진행되는 공연에는 세계적인 권위를 자랑하는 콩쿠르를 석권한 아티스트들이 대거 참여한다. 21일에는 바이올리니스트 송지원, 첼리스트 심준호, 피아니스트 윤홍천이 차이코프스키의 음악을 들려준다. 22일에는 국악과 서양음악의 경계를 허무는 듀오 첼로가야금이 이색적인 조화를 선보인다. 23일 오후 2시에는 클래식 기타리스트 지지가 바흐부터 현대음악까지 폭넓은 레퍼토리를 들려준다. 같은날 오후 7시에는 한국인 최초의 차이코프스키 콩쿠르 바이올린부문 우승자인 김계희와 ARD 콩쿠르 우승자 피아니스트 한지호가 듀오 콘서트를 펼친다.