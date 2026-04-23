스러진 ‘오월의 꽃’, ‘빛의 혁명’으로…“5월, 광주 금남로로”

16∼17일, 5·18 46주년 기념행사 다채 18일 정부 주관 기념식 옛 도청서 개최

5·18민주화운동 제46주년을 기념하는 정부 주관 기념식과 민간 행사가 광주 동구 옛 전남도청과 금남로를 중심으로 펼쳐진다. 주요 행사는 많은 시민이 참여할 수 있도록 기념일을 앞둔 주말에 진행된다.

제46주년 5·18민중항쟁기념행사위원회 23일 “다음 달 16일부터 17일까지 동구 금남로에서 ‘오월의 꽃, 오월의 빛’을 주제로 기념행사를 진행한다”고 밝혔다. 46년 전 스러진 ‘오월의 꽃’이 광장을 밝힌 ‘빛의 혁명’으로 피어났다는 의미를 담았다.

주요 행사가 열리는 옛 전남도청 앞 금남로는 1980년 5·18당시 민주화를 요구하며 계엄군에 맞섰던 수많은 시민이 계엄군의 집단 발포에 스러졌던 곳이다.

행사위는 많은 시민이 참여할 수 있도록 주말인 16일에 주요 행사를 진행한다. 이날 오후 3시 5·18의 역사적 현장을 함께 달리는 ‘런 5·18 도청가는 길’이 진행된다.

전남대에서 출발해 금남로까지 5·18㎞를 달린다. 행사위는 “청년 세대에게 주목받는 러닝을 통해 오월 광주의 현장을 함께 달리며 역사를 배울 수 있도록 마련했다”고 밝혔다.

1980년 민주주의를 열망한 시민들의 거리행진을 재현하는 ‘민주평화 대행진’은 오후 4시 시작된다. 행진 대열은 ‘민주의 밤’ 행사가 경리는 5·18민주광장으로 집결한다.

옛 도청 앞 민주광장에서 진행되는 ‘민주의 밤’은 오후 5시18분부터 시작된다. 동학농민운동부터 3·1운동, 제주 4·3, 5·18, 6월 항쟁, 12·3 비상계엄까지 이어지는 민주주의 흐름을 조명하고 자긍심을 확산하는 자리다.

일요일은 17일 오후에는 전야제가 진행된다. 행사가 열리는 이틀 동안 금남로에서는 나눔공동체의 대동세상을 구현하는 ‘시민난장’이 운영돼 다양한 체험 활동을 할 수 있다. 1980년 광주 시내버스로 색칠된 버스를 타고 5·18사적지를 둘러보는 ‘버스투어’도 운영된다.

정부가 주관하는 5·18 제46주년 기념식은 다음 달 18일 옛 전남도청 앞에서 진행된다. 5·18묘지에서 진행됐던 기념식이 도청 앞에서 열리는 것은 문재인 정부 시절인 2020년에 이어 두 번째다.

5·18 당시 모습으로 복원을 마친 옛 전남도청도 이날 정식 개관한다.