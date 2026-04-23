반 클라이번 한국인 최초 우승 선우예권, 3년만에 새 앨범 발매

피아니스트 선우예권이 3년만에 새 앨범 <리스트>를 선보인다. 2020년 모차르트, 2023년 라흐마니노프를 선보인 이래 3번째 스튜디오 앨범이다. 23일 수록곡 ‘위안이 선공개 됐으며, 앨범은 다음달 7일 데카 레이블을 통해 발매된다.

이번 앨범에는 ‘사랑의 꿈’ ‘메피스토 왈츠’ ‘헝가리안 랩소디 2번’ 등 대중적인 곡들을 비롯해 ‘고타 군주들의 묘지 섬’ 등 덜 알려진 곡들도 수록된다. 또 ‘리골레토 패러프레이즈’ ‘노래의 날개 위에’ ‘물레돌리는 그레첸’ 등 그가 편곡한 다른 작곡가들의 작품들도 다수 포함된다.

선우예권은 “리스트에 관한 저의 관심은 화려한 테크닉 너머에 존재한다”면서 “궁극적인 목표는 화려한 기교의 향연으로 리스트를 소개하는 대신 그의 음악이 지닌 풍부한 표현력과 철학적인 깊이를 드러내는 것”이라고 말했다. 리스트가 편곡한 데사우어의 가곡 ‘유혹’을 수록한데 대해 그는 “데사우어의 가곡을 예상치 못한 순간에 처음 접하게 되면서 작품이 가진 내밀함고 진정성에 탄복했다”면서 “현재도 데사우어의 곡은 그리 알려지지 않았지만 리스트는 이 음악이 지닌 의미를 일찌기 꿰뚫어 봤다”고 설명했다.

선우예권은 2017년 반 클라이번 국제콩쿠르에서 한국인 최초로 우승해 세계에 이름을 알렸다. 그는 새 앨범 발매와 함께 오는 5월 전국 7개 도시를 도는 투어 리사이틀을 가진다. 공연 전반부는 슈베르트 소나타 20번, 후반부는 새 앨범 수록곡인 리스트의 작품들을 연주한다.