“깨끗하게 빨아 배송까지”···완주, 노동자 작업복 세탁소 가동

전북 완주군이 유해물질과 기름때에 상시 노출되는 중소기업 노동자들의 작업복을 무료로 수거·세탁·배송하는 ‘노동자 작업복 세탁소’ 지원사업을 본격 가동한다. 대기업과 달리 자체 세탁시설이 없는 영세 사업장 노동자의 건강권을 보호하고 오염물질의 가정 내 유입을 차단하기 위한 생활 밀착형 노동 복지다.

완주군은 전북산학융합원, 전주린넨, 에이스테크와 4자 업무협약을 맺고 ‘2026년 노동자 작업복 세탁 지원사업’을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

사업은 전문 세탁업체가 사업장을 직접 찾아 오염된 작업복을 수거한 뒤 세탁·포장해 재배송하는 ‘원스톱’ 체계로 운영된다. 수거부터 세탁, 배송까지 전 과정을 무료로 제공해 비용 부담을 완전히 제거한 점이 특징이다.

완주군은 복지 사각지대 해소를 위해 30인 미만 소규모 사업장 10곳을 올해 신규 대상지로 선정했다. 이에 따라 지원 대상은 총 22곳으로 늘었다.

그간 중소기업 노동자들은 화학물질과 분진이 묻은 작업복을 가정으로 가져가 가족의 빨래와 함께 세탁해야 하는 위험에 노출됐다. 이번 사업은 작업복을 매개로 한 2차 오염과 가족 구성원의 건강 위험을 줄이는 데 직접적인 효과를 낼 것으로 기대된다.

노동자 작업복 세탁소는 2019년 경남 김해에서 시작돼 전국으로 확산했으며 현재 21개 지자체가 운영 중이다. 관련 조례를 제정한 곳도 26곳에 이른다. 완주군 역시 2023년 심부건 군의원의 대표 발의로 관련 조례를 마련해 제도적 기반을 구축했다.

이종훈 완주군수 권한대행은 “소규모 사업장 10곳의 참여는 영세 노동자의 작업환경 개선 의지가 현장에서 가시화된 결과”라며 “기업 규모와 무관하게 모든 노동자가 안전하게 일할 수 있도록 체감형 복지를 지속 확대하겠다”고 말했다.