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신현송·구윤철 첫 회동…“통화·재정 정책 조화 이뤄야”

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본문 요약

신현송 신임 한국은행 총재와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 첫 회동에서 정책 공조를 약속했다.

그는 "재정·통화정책을 해나가면서 긴밀한 협의가 중요하다"며 "금융시장 변동성이 크다. 특히 환율은 한은과 재경부가 더 정밀하게 협의할 부분이 있다"고 말했다.

구 부총리는 또한 "구조개혁을 통해 성장 잠재력을 확충해야 하는데, 한은의 우수한 연구 역량이 큰 도움이 될 것"이라며 "한은과 수시로 만나 소통하며 정책적 시너지를 내겠다"고 화답했다.

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신현송·구윤철 첫 회동…“통화·재정 정책 조화 이뤄야”

입력 2026.04.23 15:00

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 서울 중구 은행연합회에서 신현송 신임 한국은행 총재와 조찬 회동에서 기념사진을 찍고 있다. 재경부 제공

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 서울 중구 은행연합회에서 신현송 신임 한국은행 총재와 조찬 회동에서 기념사진을 찍고 있다. 재경부 제공

신현송 신임 한국은행 총재와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 23일 첫 회동에서 정책 공조를 약속했다.

신 총재는 이날 오전 서울 중구 은행회관에서 열린 구 부총리와의 조찬 회동에서 “중동 상황이 현재진행형인 만큼, 성장과 물가가 상충하는 어려운 국면에서 통화·재정 정책이 조화롭게 이뤄져야 한다”고 말했다.

그는 이어 “앞으로 자주 소통하며 현안은 물론 단기적인 제도 개선과 구조개혁 문제까지 긴밀히 상의해 나가겠다”고 덧붙였다.

이번 회동은 신 총재 취임 이틀 만에 이뤄진 자리로, 향후 양 기관의 협력 관계를 다지기 위해 마련됐다.

구 부총리 역시 재정·통화 정책 간의 ‘팀워크’를 강조했다. 그는 “재정·통화정책을 해나가면서 긴밀한 협의가 중요하다”며 “금융시장 변동성이 크다. 특히 환율은 한은과 재경부가 더 정밀하게 협의할 부분이 있다”고 말했다.

구 부총리는 또한 “구조개혁을 통해 성장 잠재력을 확충해야 하는데, 한은의 우수한 연구 역량이 큰 도움이 될 것”이라며 “한은과 수시로 만나 소통하며 정책적 시너지를 내겠다”고 화답했다.

양측은 이날 회동을 통해 변동성이 지속되는 금융·외환시장의 안정을 위해 협력을 지속하기로 뜻을 모았다. 특히 외환시장 24시간 개장, 역외 원화결제 시스템 구축 등을 통한 원화 국제화 추진에 속도를 내는 한편, 시장의 근본적인 체질 개선을 위해서도 힘을 합치기로 했다.

영문번역(English Translation)
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