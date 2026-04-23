신한금융, 1분기 당기순익 1조6226억…분기 기준 역대 최대

신한금융그룹이 국내 증시 호황에 따른 증권 실적 개선 등에 힘입어 분기 기준 역대 최대 실적을 냈다.

신한금융은 올해 1분기(1~3월) 당기순이익이 1조6226억원으로 집계됐다고 23일 밝혔다. 지난해 같은 기간(1조4883억원)보다 9% 증가한 것으로 역대 분기 실적 가운데 최고치다. 종전 분기 기준 최대 실적은 신한투자증권 사옥을 매각해 이익이 크게 늘었던 2022년 3분기 1조5946억원이었다.

1분기 이자이익은 시장 금리 상승과 누적된 자산 규모가 성장하면서 전년 동기보다 5.9% 증가한 3조241억원을 기록했다. 수수료 등 비이자이익은 1조1882억원으로 지난해 1분기보다 26.5% 증가했으며 직전 분기와 비교하면 106.7% 늘었다.

증권수탁수수료를 중심으로 수수료 이익이 증가했고 유가증권과 보험이익 등 비이자이익 전 부문이 고르게 성장했다고 신한금융은 설명했다.

핵심 계열사인 신한은행의 1분기 당기순이익은 안정적인 이자이익을 바탕으로 지난해 같은 기간보다 2.6% 증가한 1조1571억원을 기록했다. 특히 신한투자증권이 전년보다 167.4% 증가한 2884억원의 당기순이익을 거뒀다. 증시 호조로 거래대금이 증가하고 위탁수수료와 상품 운용 손익이 개선된 결과다.

신한금융은 이날 이사회에서 1분기 주당 배당금을 740원으로 결의하면서 오는 7월까지 예정된 7000억원 규모 자사주 취득을 진행 중이라고 밝혔다.

장정훈 신한금융 재무부문 부사장은 “향후 3년간 비과세 배당과 주당배당금(DPS)의 연 10% 이상 확대를 추진하고 잔여 재원은 자사주 소각과 매입에 활용해 주주환원 정책의 일관성을 높여가겠다”고 말했다.