창간 80주년 경향신문

횡성군 둔내면 일원에 조성한 ‘공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소’ 본격 운영

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

농번기만 되면 고질적인 일손 부족으로 애를 태우던 강원 횡성군 둔내면 지역에 공공형 외국인 계절 노동자들을 위한 전용 숙소가 건립됐다.

강원 횡성군과 둔내농협은 외국인 노동자의 주거 안정을 돕기 위해 둔내면 347-1번지 일원에 조성한 '공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소'를 준공해 본격적인 운영에 들어간다고 23일 밝혔다.

'공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소'의 총면적은 492㎡로 모듈형 주택 14동으로 구성돼 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

횡성군 둔내면 일원에 조성한 ‘공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소’ 본격 운영

입력 2026.04.23 15:04

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강원 횡성군과 둔내농협은 23일 둔내면 347-1번지 일원에서 지역 주민 등이 참석한 가운데 농촌인력지원센터 준공식을 개최했다. 횡성군 제공

강원 횡성군과 둔내농협은 23일 둔내면 347-1번지 일원에서 지역 주민 등이 참석한 가운데 농촌인력지원센터 준공식을 개최했다. 횡성군 제공

농번기만 되면 고질적인 일손 부족으로 애를 태우던 강원 횡성군 둔내면 지역에 공공형 외국인 계절 노동자들을 위한 전용 숙소가 건립됐다.

강원 횡성군과 둔내농협은 외국인 노동자의 주거 안정을 돕기 위해 둔내면 347-1번지 일원에 조성한 ‘공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소’를 준공해 본격적인 운영에 들어간다고 23일 밝혔다.

‘공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소’의 총면적은 492㎡로 모듈형 주택 14동으로 구성돼 있다.

또 외국인 노동자들이 타국 생활에 빠르게 적응할 수 있도록 쾌적한 생활 시설과 공동 취사 공간, 휴게 시설 등을 갖추고 있다.

이곳에서는 50여 명의 외국인 계절 노동자가 입주해 생활할 것으로 알려졌다.

농협은 이 시설을 거점으로 외국인 계절 노동자를 직접 고용해 관리하며 일손이 필요한 농가에 효율적으로 인력을 배치할 예정이다.

횡성군은 쾌적한 주거 환경을 갖춘 전용 숙소가 운영되면 외국인 계절 노동자의 무단이탈을 방지하고, 근로 의욕도 높일 것으로 기대하고 있다.

올해 횡성지역에는 외국인 계절 노동자 1829명이 배치돼 390여 개 농가에서 농작물 파종 및 수확 작업을 도울 예정이다.

정순길 횡성군 농정과장은 “이번 숙소 준공은 농가 인력 부족 문제를 공공의 영역에서 책임지는 핵심적인 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 외국인 노동자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성해 농가에 큰 보탬이 될 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글