횡성군 둔내면 일원에 조성한 ‘공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소’ 본격 운영

농번기만 되면 고질적인 일손 부족으로 애를 태우던 강원 횡성군 둔내면 지역에 공공형 외국인 계절 노동자들을 위한 전용 숙소가 건립됐다.

강원 횡성군과 둔내농협은 외국인 노동자의 주거 안정을 돕기 위해 둔내면 347-1번지 일원에 조성한 ‘공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소’를 준공해 본격적인 운영에 들어간다고 23일 밝혔다.

‘공공형 외국인 계절 노동자 전용 숙소’의 총면적은 492㎡로 모듈형 주택 14동으로 구성돼 있다.

또 외국인 노동자들이 타국 생활에 빠르게 적응할 수 있도록 쾌적한 생활 시설과 공동 취사 공간, 휴게 시설 등을 갖추고 있다.

이곳에서는 50여 명의 외국인 계절 노동자가 입주해 생활할 것으로 알려졌다.

농협은 이 시설을 거점으로 외국인 계절 노동자를 직접 고용해 관리하며 일손이 필요한 농가에 효율적으로 인력을 배치할 예정이다.

횡성군은 쾌적한 주거 환경을 갖춘 전용 숙소가 운영되면 외국인 계절 노동자의 무단이탈을 방지하고, 근로 의욕도 높일 것으로 기대하고 있다.

올해 횡성지역에는 외국인 계절 노동자 1829명이 배치돼 390여 개 농가에서 농작물 파종 및 수확 작업을 도울 예정이다.

정순길 횡성군 농정과장은 “이번 숙소 준공은 농가 인력 부족 문제를 공공의 영역에서 책임지는 핵심적인 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 외국인 노동자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성해 농가에 큰 보탬이 될 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.