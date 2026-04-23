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롯데온, 잠실 ‘스타워즈 데이’ 사전 예약 돌입

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롯데온이 오는 30일까지 '스타워즈 데이 2026 in 잠실'의 사전 예약을 받는다.

23일 롯데온에 따르면 5월 1일부터 17일까지 서울 잠실 롯데월드타워 야외광장에 월트디즈니컴퍼니코리아의 5월 기대작인 '만달로리안과 그로구' 테마를 활용한 스타워즈 아레나가 조성된다.

롯데온이 사전 예약 서비스를 선보인 것은 스타워즈 데이를 보다 쾌적하게 경험할 수 있도록 하기 위해서다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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롯데온, 잠실 ‘스타워즈 데이’ 사전 예약 돌입

입력 2026.04.23 15:05

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데온 제공 사진 크게보기

롯데온 제공

“‘스타워즈’ 만나려면 일찌감치 사전 예약하세요.”

롯데온이 오는 30일까지 ‘스타워즈(Star Wars) 데이 2026 in 잠실’의 사전 예약을 받는다. 스타워즈 데이는 매년 5월 4일 전 세계의 스타워즈 팬들이 기념하는 날이다.

23일 롯데온에 따르면 5월 1일부터 17일까지 서울 잠실 롯데월드타워 야외광장에 월트디즈니컴퍼니코리아의 5월 기대작인 ‘만달로리안과 그로구’ 테마를 활용한 스타워즈 아레나가 조성된다.

롯데온이 사전 예약 서비스를 선보인 것은 스타워즈 데이를 보다 쾌적하게 경험할 수 있도록 하기 위해서다. 하루 54팀 한정 ‘패스트트랙’을 통해 주요 체험 공간을 현장 대기 없이 입장해 즐길 수 있는 것이 특징이다. 롯데온 앱에서 방문 날짜를 선택한 후 입장 당일 현장 직원에게 예약 내역을 제시하면 된다.

또 스타워즈 아레나 내 ‘레고 컬래버 쇼룸’에서 협업 신제품을 보고 롯데온을 통해 구매하면 엘포인트를 추가 증정한다.

롯데온에서 스타워즈 굿즈를 구매한 고객에게는 오는 5월 5일 공개되는 애니메이션 시리즈 ‘스타워즈 몰: 그림자 군주’의 마지막 2개 에피소드를 롯데시네마 슈퍼플렉스에서 무료 관람할 수 있는 특별 상영 참여 기회를 선착순으로 제공한다.

즐길거리도 풍성하다. 스타워즈 아레나에 있는 인기 캐릭터 ‘그로구’의 초대형 조형물과 인증샷 촬영은 물론 스타워즈 IP를 활용한 체험형 게임 등이 대표적이다. 희귀 소장품을 만나볼 수 있는 팬 컬렉션 전시 등도 있다.

롯데온 관계자는 “행사 정보 확인부터 예약, 참여까지 이어지는 경험을 롯데온에서 통합 제공한다”며 “앞으로도 다양한 계열사 콘텐츠를 연계해 고객이 편리하게 이용할 수 있는 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.

롯데온은 지난해 유통·식품·서비스 등 롯데 계열사의 다양한 혜택을 모은 통합 쇼핑 공간 ‘엘타운’을 선보인바 있다.

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