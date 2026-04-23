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본문 요약

미국 데이비드 스콧이 22일 별세했다고 AP통신 등 미국 언론이 의원실을 인용해 보도했다.

1974년 조지아주 하원의원, 1982년 주 상원의원을 거쳐 연방 하원에 진출했다.

초기 중도 성향 '블루독' 의원으로 활동했으나, 점차 민주당 주류 진보 성향으로 이동했다.

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미국 민주당 연방 하원의원 데이비드 스콧 별세

입력 2026.04.23 15:15

  • 김종목 기자

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미국 데이비드 스콧(조지아주·민주당)이 22일(현지시간) 별세했다고 AP통신 등 미국 언론이 의원실을 인용해 보도했다. 향년 80세.

2003년부터 하원에서 활동해온 고인은 사망 전 민주당 우세 지역구에서 13선에 도전 중이었다. 의원실은 사인을 밝히지 않았다. 예상치 못한 죽음이었다고만 전했다.

고인은 1945년 6월 27일 사우스캐롤라이나주 아이노어에서 태어났다. 플로리다 A&M 대학교를 졸업했다. 1969년 펜실베이니아 대학교 와튼스쿨에서 MBA를 취득했다. 조지아주 애틀랜타로 가 광고 회사를 설립했다.

[로이터 연합뉴스 자료사진]

[로이터 연합뉴스 자료사진]

1972년 앤드루 영의 하원 선거 캠프에서 일하며 정치에 입문했다. 1974년 조지아주 하원의원, 1982년 주 상원의원을 거쳐 연방 하원에 진출했다. 초기 중도 성향 ‘블루독’ 의원으로 활동했으나, 점차 민주당 주류 진보 성향으로 이동했다.

하원 농업위원회 소속으로 오랜 기간 활동했다. 2021년 아프리카계 미국인 최초로 농업위원회 위원장을 지냈다. 재임 기간 농업·지역 대학과 흑인대학(HBCU)에 대한 지원 및 장학금 확대, 재향군인 의료·복지 개선 등을 추진했다.

고인은 민주당 내 고령 지도부의 대표 사례로 지목되며 은퇴 압박을 받기도 했다. 2024년에는 “건강 상태가 좋고 계속 주민을 위해 일하고 있다”며 일축했다.

하원 민주당 원내총무 캐서린 클라크는 “노동자 가정과 농민을 위해 헌신한 확고한 옹호자였다”고 애도했다. 하원의장인 공화당의 마이크 존슨은 “삶의 대부분을 타인을 위한 봉사에 바쳤다”고 추모했다.

부인 알프레디아와 두 자녀, 손주들을 두고 별세했다.

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