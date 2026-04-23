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캄보디아 대학생 납치·살해 연루···20대 대포통장 모집책 징역 6년

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본문 요약

캄보디아 범죄조직에 납치·살해된 한국인 대학생을 출국시키는 데 관여한 혐의로 재판에 넘겨진 국내 대포통장 모집책이 실형을 선고받았다.

대구지법 안동지원 형사합의부 이정목 부장판사는 한국인 대학생을 캄보디아 보이스피싱 조직에 보내 사망에 이르게 한 혐의로 기소된 국내 대포통장 모집책 A씨에게 징역 6년을 선고했다고 25일 밝혔다.

A씨는 지난해 7월 대학생 B씨에게 대포통장을 개설하도록 한 뒤 캄보디아로 출국시켜 보이스피싱 조직과 접촉하게 하고, 해당 통장에 입금된 범죄 수익금을 인출해 빼돌리는 이른바 '장 누르기'에 가담한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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캄보디아 대학생 납치·살해 연루···20대 대포통장 모집책 징역 6년

입력 2026.04.23 15:25

수정 2026.04.23 15:58

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구지법 안동지원. 경향신문 자료사진

대구지법 안동지원. 경향신문 자료사진

캄보디아 범죄 조직에 납치·살해된 한국인 대학생의 출국에 관여한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 국내 대포 통장 모집책에게 실형이 선고됐다.

대구지법 안동지원 형사합의부(재판장 이정목 부장판사)는 23일 전기통신 금융 사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반, 전자금융거래법 위반 등으로 기소된 국내 대포 통장 모집책 A씨(22)에게 징역 6년을 선고했다.

A씨는 지난해 7월 대학생 B씨(당시 22세)에게 대포 통장을 개설하도록 한 뒤 캄보디아로 출국시켜 보이스피싱 조직과 접촉하게 하고, 해당 통장에 입금된 범죄 수익금을 인출해 빼돌리는 이른바 ‘장 누르기’에 가담한 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨는 보이스피싱 등의 수법으로 피해자 4명으로부터 2억1000여 만원을 받아 빼돌린 혐의도 받는다.

현지 보이스피싱 조직은 통장의 자금이 인출되자 명의자인 B씨를 인질로 붙잡아 가혹 행위를 저질렀다. B씨는 고문 끝에 지난해 8월 8일 캄보디아 깜폿주 보코산 인근 차량에서 숨진 채 발견됐다.

앞서 B씨를 캄보디아로 출국시킨 대학 선배 C씨는 1심에서 징역 4년을 선고받았다.

재판부는 “피고인은 B씨의 대학 선배인 C씨가 캄보디아 현지 조직원과 공모했다고 주장하나, 증거들을 종합하면 피고인이 C씨와 함께 범행을 공모한 사실이 인정된다”고 밝혔다.

이어 “B씨의 신변에 상당한 위험이 초래될 수 있음을 알면서도 ‘장 누르기’를 실행했고, 그 결과 B씨가 사망에 이른 점 등을 고려하면 죄책이 매우 무겁다”고 양형 이유를 밝혔다.

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