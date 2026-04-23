암 치료는 끝났지만 예전처럼 움직이긴 힘들다면··· ‘몸 쓰는 법’ 익히는 재활이 효과적









암 치료를 마친 환자는 일상에 복귀하면서 신체기능이 떨어져 다양한 부상을 입기 쉽다. 재활을 위해선 자세와 균형을 유지하고 몸의 협응 능력을 키우는 방식이 더 효과적이라는 연구 결과가 발표됐다.

분당서울대병원 재활의학과 양은주 교수, 국립암센터 재활의학과 정승현 교수 연구팀은 유방암 생존자의 보행 능력과 자세 안정성 개선에 도움이 되는 재활 프로그램 효과를 분석해 국제학술지 ‘유방암 연구 및 치료’(Breast Cancer Research and Treatment)에 발표했다고 23일 밝혔다.

연구진은 유방암 치료를 마친 환자 71명을 기존 재활 치료를 보완해 개발한 ‘ReMAP’ 프로그램 치료군(41명)과, 스트레칭과 가벼운 체조 위주를 수행하는 대조군(30명)으로 나눠 8주간 비교 분석했다.

암 치료법의 발전으로 암 생존자 수가 빠르게 늘고 있지만 치료 이후 보행, 자세 유지 등에 어려움을 겪는 경우가 많다. 항암·방사선·수술 등 치료 과정에서 근육과 신경에 영향을 받으면서 몸이 스스로 자세 안정성을 유지하는 능력이 저하되기 때문이다. 특히 유방암 생존자 중에선 낙상을 경험하는 비율이 50~60%에 달하는데, 기존의 암 재활 프로그램은 주로 근력 강화와 유산소 운동 위주로 구성돼 협응·자세 안정성 훈련이 상대적으로 부족한 한계가 있었다.

연구진은 이를 대신할 ReMAP 프로그램을 개발하며 바른 자세 정렬, 좌우 균형, 팔다리의 협응 등 몸이 스스로 균형을 잡고 움직임을 조절하는 능력을 되살리는 데 초점을 맞췄다. 이 프로그램의 재활 효과를 비교 분석한 결과, 이동 능력 개선 효과가 더 탁월한 것으로 나타났다. 의자에서 일어나 3m를 걷고 돌아오는 시간을 재는 검사에서 ReMAP 치료군은 평균 7.85초에서 6.55초로 기록이 약 1.3초 단축된 반면, 대조군은 7.27초에서 6.94초로 0.33초 단축되는 데 그쳤다.

주목할 점은 악력과 6분 보행거리 등 체력 지표에서는 두 그룹 간 차이가 없었다는 것이다. 연구진은 체력과는 별개로 움직임 조절 능력 자체가 보행 기능 회복에 영향을 미친 결과라고 설명했다. 또한 촬영 영상을 기반으로 한 비교 분석에서도 ReMAP 치료군은 몸의 흔들림이 줄고 움직임이 한층 일정해져 자세 안정성과 협응 능력이 개선된 것으로 확인됐다. 반면 움직임에 사용된 에너지 수준에는 변화가 없어 기능 향상 효과가 운동의 양이나 강도 증가보다는 움직임 방식의 변화에서 비롯된 것으로 나타났다.

양은주 교수는 “기능 회복의 핵심은 몸을 얼마나 안정적으로 조절하느냐에 있으며, ReMAP은 기본 체력은 유지돼있지만 움직임이 불안정한 환자에게 기존 재활을 보완하는 또 다른 회복의 경로가 될 수 있다”면서 “실제 환자들은 힘은 있지만 움직임이 어색한 상태를 겪는 경우가 많은데, ReMAP이 ‘중간 단계 재활’ 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.