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친선병원과 자동차 다리, 파병 기념관까지…‘쿠르스크 해방’ 1년 맞아 밀착하는 북·러

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본문 요약

북한이 러시아 대표단이 참관한 가운데 동해안의 리조트 단지에 북·러 친선병원을 착공했다고 북한 매체가 23일 보도했다.

양국을 잇는 첫 번째 자동차 다리로, 러시아 측은 오는 6월 19일 해당 다리가 완공될 것이라고 밝힌 바 있다.

북·러 친선병원과 자동차 다리 건설은 양국이 2024년 6월 체결한 '두만강 국경 자동차 다리 건설에 관한 협정'과 '보건·의학교육 및 과학 분야에서의 협정'과 관련이 있다.

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친선병원과 자동차 다리, 파병 기념관까지…‘쿠르스크 해방’ 1년 맞아 밀착하는 북·러

입력 2026.04.23 15:29

  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

리조트 단지에 북·러 친선병원…“양국 보건 협조”

지난해 착공한 두만강 자동차 다리 “연결 작업”

“러시아 장관 3명 방북은 이례적…전방위적 교류”

북·러 친선병원 착공식이 지난 22일 강원도 원산 갈마해안관광지구에서 진행됐다고 조선중앙통신이 23일 보도했다. 착공식에는 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관, 미하일 무라슈코 보건부 장관 등이 참석했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북·러 친선병원 착공식이 지난 22일 강원도 원산 갈마해안관광지구에서 진행됐다고 조선중앙통신이 23일 보도했다. 착공식에는 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관, 미하일 무라슈코 보건부 장관 등이 참석했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한이 러시아 대표단이 참관한 가운데 동해안의 리조트 단지에 북·러 친선병원을 착공했다고 북한 매체가 23일 보도했다. 북·러를 잇는 자동차 다리는 막바지 공사 중이고 러시아에서 전사한 북한군을 기리는 기념관도 곧 문을 연다. 북한의 러시아 파병 승리 선언 1년을 맞아 양국 관계가 한층 긴밀해지는 모양새다.

조선중앙통신과 노동신문은 지난 22일 강원도 원산 갈마해안관광지구에서 북·러 친선병원 착공식이 진행됐다고 이날 보도했다. 같은 날 원산 갈마공항을 통해 입국한 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관과 미하일 무라슈코 보건부 장관이 착공식에 참석했다. 원산 갈마해안관광지구는 지난해 7월 문을 연 대형 리조트 단지다.

김두원 북한 보건상은 착공 연설에서 해당 병원이 “지역 인민은 물론 세계 일류급 관광 명소를 찾는 손님들”을 위한 것이라고 말했다. 무라슈크 장관은 해당 병원을 “두 나라 보건 분야에서의 장기적이고 유익한 협조의 기초”라고 말했다. 병원 착공식 전 러시아 장관들은 윤정호 북한 대외경제상, 김 보건상과 함께 병원 완공 등 “교류와 협력을 강화하기 위한 부문별 실무면담”을 진행했다고 통신은 전했다.

북한과 러시아를 잇는 자동차 다리의 연결작업이 지난 21일 성과적으로 진행됐다고 조선중앙통신이 23일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한과 러시아를 잇는 자동차 다리의 연결작업이 지난 21일 성과적으로 진행됐다고 조선중앙통신이 23일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

통신은 지난해 착공한 두만강 자동차 다리의 연결작업이 지난 21일 “성과적으로 진행”됐다고도 전했다. 통신은 해당 다리가 “인원 래왕(왕래)과 관광, 상품 유통”을 위한 것이며 “마감단계에서 추진”되고 있다고 밝혔다. 해당 다리는 북한 두만강역과 러시아 하산역을 오가는 기차 철교 인근에 세워지고 있다. 양국을 잇는 첫 번째 자동차 다리로, 러시아 측은 오는 6월 19일 해당 다리가 완공될 것이라고 밝힌 바 있다.

북·러 친선병원과 자동차 다리 건설은 양국이 2024년 6월 체결한 ‘두만강 국경 자동차 다리 건설에 관한 협정’과 ‘보건·의학교육 및 과학 분야에서의 협정’과 관련이 있다. 이는 같은 시기 양국이 체결한 ‘포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약’의 하위 협정이다.

앞서 지난 20일 평양에 도착한 블라디미르 콜로콜체프 러시아 내무부 장관은 지난 22일 평양의사당에서 조용원 최고인민회의 상임위원장을 만났다. 콜로콜체프 장관은 앞서 지난 21일 방두섭 사회안전상과 북한의 경찰 설립에 대한 협력 방안을 논의했다. 앞서 지난 3월 최고인민회의에서 김정은 북한 국무위원장은 사회안전성을 경찰 조직으로 탈바꿈하겠다고 예고한 바 있다.

통일부 당국자는 “러시아 장관 3명이 동시에 방북한 것은 이례적인 일”이라며 “북·러의 전방위적 교류의 일환”이라고 말했다.

오는 27일쯤에는 러시아 군 고위급 인사가 방북해 전사한 북한의 파병 군인을 기리는 기념관 준공식에 참석할 것으로 예상된다. 김 위원장은 지난 4일 해외군사작전 전투위훈기념관을 방문해 “쿠르스크 해방 작전 종결 1돌을 맞으며 준공식을 진행할 것”이라고 말한 바 있다.

앞서 지난해 4월27일 노동당 중앙군사위원회는 “쿠르스크 지역 해방작전이 승리적으로 종결됐다”고 선언했다. 러시아 서남부의 쿠르스크는 2024년 8월 우크라이나군이 일부 점령했다가 그해 11월 북한군이 투입된 이후 러시아가 되찾은 지역이다.

조용원 북한 최고인민회의 상임위원장(오른쪽)이 지난 22일 평양의사당에서 블라미디르 콜로콜체프 러시아 내무상을 만나고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

조용원 북한 최고인민회의 상임위원장(오른쪽)이 지난 22일 평양의사당에서 블라미디르 콜로콜체프 러시아 내무상을 만나고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

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