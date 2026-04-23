‘휘발유 2000원 시대’ 제주 버스 이용객 11%↑···혼잡 노선 추가 투입

공공기관 차량 2부제 등 버스 수요 증가 출근·등교 시간대 집중 늘려 불편 최소화

미국·이스라엘의 이란 공습 여파로 유가가 크게 치솟으면선 제주지역 대중교통 이용객이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

23일 제주도에 따르면 지난 3월 한 달간 대중교통 수송 인원은 모두 516만30명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(463만7990명)보다 11.3% 증가한 수치다.

이달 들어서도 지난 15일까지 대중교통 이용객은 238만1888명을 기록하며 전년보다 4.0% 가량 늘어나는 등 증가세가 지속되고 있다.

이같은 현상은 2월 말부터 시작된 중동전쟁에 따른 유가 급등 때문이다. 특히 지난달말부터 전국 공공기관을 대상으로 차량 5부제가 시행된 데다 이후 차량 2부제, 공영주차장 5부제로 강화되면서 자가용 운행 대신 버스를 선택하는 도민이 늘어난 것으로 분석된다.

실제로 이날 오후 3시 기준 제주지역 휘발유 가격은 리터(L)당 2031.06원으로 전국 평균 2005.65원을 크게 웃돌고 있. 경유 가격 역시 2020.32원으로 전국 평균 1999.67원을 상회하며 도민들의 경제적 부담이 가중되는 상황이다.

제주는 버스 수요가 늘어남에 따라 출퇴근 및 통학 시간대 혼잡을 완화하기 위해 맞춤형 버스를 추가로 투입하기로 했다.

지난 22일부터 차량 부제 해제 때까지 이용객 증가가 뚜렷한 3개 노선(320-2번, 411번, 477번)에 버스를 추가 배치해 운영 중이다.

도는 이번 조치가 차량 부제 시행에 따른 도민 이동 불편을 최소화하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 지난해 8월부터 시행된 제주 청소년(13~18세) 버스 무료 이용 정책이 고유가 시대 학부모들의 교통비 부담을 줄이는데 도움이 되는 것으로 분석하고 있다.

제주는 다른 지역과 달리 지하철이 없어 버스가 유일한 대중교통 수단이다.

김삼용 제주도 교통항공국장은 “고유가 영향으로 대중교통 수요가 급증함에 따라 도민 불편을 최소화하고자 수요맞춤형 버스를 추가 투입한다”면서 “이용객의 안전과 편의를 최우선으로 고려해 탄력적인 버스 운행 체계를 지속 운영해 나가겠다”고 밝혔다.