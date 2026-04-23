송파구 화훼마을 주택가 화재로 2명 부상···주민 “목숨 걸고 불 껐다”

23일 오전 서울 송파구 화훼마을 내 주거용 비닐하우스 단지에서 불이 나 2명이 다치고 8명의 이재민이 발생했다.

서울 송파소방서에 따르면 불은 이날 오전 9시28분쯤 송파구 화훼마을 내 한 주거용 비닐하우스에서 시작됐다. 이 화재로 비닐하우스 2채·창고 2동이 불에 탔다. 신고를 받은 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 인원 102명·소방장비 29대를 투입해 약 1시간만인 오전 10시29분 불을 껐다.

이 불로 주민 2명이 화상을 당하고 연기를 흡입하는 등 경상을 입었다. 이 중 1명은 병원으로 이송됐다. 이재민 8명은 현재 화재 현장 인근 마을회관에 마련된 임시 대피소에서 머무르고 있다.

이날 화재가 발생한 마을은 입구부터 희뿌연 연기가 가득 차 안개가 낀 듯한 모습이었다. 불길이 지나간 자리 바닥은 검게 그을렸고, 매캐한 냄새도 진동했다. 이재민이 된 주민들은 대피소에 모여 서로를 다독였다. 한 주민은 “아직도 손이 벌벌 떨리고 심장이 두근거린다”며 가슴을 부여잡았다.

불이 나자 직접 진압에 나섰던 주민 박남근씨(60)는 “불을 끄던 중 LPG 가스가 폭발하기도 했다”며 “죽을 수도 있다고 생각했지만 주민들을 구해야 한다는 마음으로 물을 뿌렸다”고 말했다. 박씨는 “이 지역은 주거용 비닐하우스가 밀집해 있고, LPG 가스를 사용하는 집이 많아 평소에도 화재 우려가 컸다”고 말했다. 실제로 불이 난 화훼마을은 62세대가 밀집한 곳이어서 자칫 대형 화재로 번질 위험이 컸다.

화재로 집이 불에 탄 주민 이명식씨(80)는 “집 창고에서 불길이 치솟는 모습을 보고 말도 못하게 놀랐다”며 “정신이 없어 옷도 입지 못하고 신발도 신지 못한 채 뛰쳐나왔다”고 했다. 이씨는 “언제 집으로 돌아갈 수 있을지 몰라 막막하다”고 말했다.

소방 관계자는 “현재까지 정확한 화재 원인은 확인되지 않았다”며 “현재 정확한 화재 원인을 조사 중”이라고 밝혔다.