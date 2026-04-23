“중국·일본인 관광객이 몰려온다” 유통가 외국인 모시기 경쟁 치열

일본인 여성 A씨(25)는 최근 한국 방문에 앞서 신세계 여주프리미엄 아울렛 ‘원데이투어’ 상품부터 예약했다. 한국을 5번째 찾는 만큼 서울 남산과 명동 등은 충분히 둘러봤으니 교외 아울렛에서 K쇼핑을 제대로 즐겨보자는 생각에서였다. A씨는 “전용 버스를 타고 아울렛에 내려 5~6간 체류하며 인기브랜드를 한 자리에서 편하게 만났다”면서 “로에베, 룰루레몬, 나이키 등 상품을 싸게 구입했고 여러가지 할인혜택도 챙겼다”고 말했다.

“중국·일본인 관광객을 잡아라”

유통 업체들이 중국 노동절(5월 1~5일)과 일본 골든위크(4월 29~5월 6일)를 앞두고 일제히 경쟁에 돌입했다. 단체 여행보다 개별 관광객이 늘고 있다는 점에 착안해 유명 브랜드 할인은 물론 즉시 세금 환급과 위챗페이·알리페이·라인페이 대만 등 결제수단을 글로벌화한 것이 새 흐름이다.

23일 유통업계에 따르면 신세계사이먼은 프리미엄 아울렛을 찾는 외국인을 위해 5월에도 맞춤형 행사를 이어간다. 특히 강남(고속터미널)과 강북(홍대, 명동)에서 아울렛까지 왕복 이동하는 ‘원데이투어’ 상품이 해외 관광객에게 입소문을 타고 인기를 끌자 클룩, 코네스트 등을 통해 투어 상품을 구매할 경우 1+1 할인 혜택을 준다. 또 알리페이로 1500위안 이상 결제하면 최대 45위안을, 위챗페이로 1500위안 이상 결제 시 50위안을 즉시 할인해 준다. 신세계사이먼 관계자는 “원데이투어 이용자가 첫달(2025년 4월) 대비 올 3월 10배이상 급증해 교통편을 주 2회에서 주 3회로 늘렸다”면서 “여주에 이어 파주 아울렛 상품도 새롭게 출시했다”고 말했다.

신세계백화점은 일본 골든위크와 중국 노동절 연휴가 이어지는 오는 24일부터 5월 10일까지 외국인 고객 대상 ‘글로벌 쇼핑 페스타’를 연다. 패션·잡화·코스메틱 등 역대 최대 규모인 100개 브랜드가 참여해 브랜드별 할인·사은 혜택은 물론 구매 금액대별 10% 신세계상품권과 인천국제공항에서 사용 가능한 최대 10% 금액할인권, 무료음료권, 시코르 바우처 등을 제공한다.

현대백화점은 K팝과 K뷰티에 관심이 높은 관광객을 위한 팝업행사를 진행한다. 더현대 서울이 인기 아이돌 그룹 ‘NCT WISH’ 팝업(~5월 3일)에 이어 다음 달 외국인 대상 팝업 공간 ‘라이브 서울(Live Seoul)’을 통해 K뷰티 브랜드 팝업과 체험행사를 선보이는 것이 대표적이다. 또 중국 최대 카드사인 유니온페이와 내놓은 모바일 간편결제 서비스 ‘애플페이’ 결제시 최대 12% 할인 혜택을 제공하고 일본인 고객들을 위해서는 JCB 카드 10만원 이상 결제시 메디힐 마스크팩을 무료로 증정한다.

롯데백화점도 외국인 고객이 5월 10일까지 위챗페이로 1200위안 이상 구매할 경우 50위안 할인 쿠폰에 5% 환율 우대 쿠폰을 추가로 준다. 오는 24일부터 다음 달 10일까지는 전 지점에서 라인페이 대만으로 20만원 이상 결제시 라인 포인트 10% 적립 혜택을, 5월 1일부터 6일까지는 유니온페이 결제 시 10% 즉시 할인 혜택과 세금 환급 금액의 10%를 추가 지급한다.

유통업계 관계자는 “고물가·고금리·고환율에 중동전쟁까지 소비심리 위축으로 경영환경이 어려워지자 유통업체들이 한국을 찾는 외국인 관광객을 집중 공략하고 있다”고 말했다.