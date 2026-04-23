CNN “트럼프 ‘분열’ 주장과 달리 이란, 전시 체제서 결속 강화”

이란 정권이 ‘심각하게 분열’돼 있다면서 휴전을 연장한 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장과 달리 이란 지도부가 전시 체제에서 더 단결된 모습을 보이고 있다는 분석이 나왔다.

CNN은 “이란을 관찰해온 이들은 상황을 다르게 보고 있다”면서 다수의 전문가들은 이란 지도부가 겉으로 보이는 것보다 더 결집돼 있는 것으로 보고 있다고 23일(현지시간) 보도했다. 미 조지타운대 카타르 캠퍼스의 메흐라트 캄라바 교수는 CNN에 트럼프의 발언에 대해 “이란 지도부에 대한 심각한 오독이라고 생각한다”면서 “(이란) 지도부는 상당히 단결돼 있으며, 우리는 전쟁과 협상 진행 과정에서 이를 확인했다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 휴전 연장을 선언하면서 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 정부가 예상대로 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 요청에 따라 이란 지도부와 협상단이 통일된 제안을 마련할 때까지 이란 공격을 중단해달라는 요청을 받았다”고 전했다.

퀸시책임국정연구소 트리타 파르시 부소장은 CNN에 “이란 지도부의 여러 파벌들은 전쟁 이전보다 지금 더 결속되어 있다”면서 “이는 지도부 규모가 훨씬 작아졌기 때문”이라고 말했다. 그는 “이란 지도부는 알리 하메네이 집권 시절에 비해 전쟁에서 사용하는 전략에 대해 더 단결되어 있다”고 분석했다.

CNN은 미국과 이스라엘이 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자를 포함한 이란 정권의 군사 및 정치 지도자 다수를 제거한 이후 이란의 통치체제는 훨씬 더 복잡해졌다고 전했다. 전문가들에 따르면 과거 경쟁관계였던 이란 관리들은 전쟁의 위협 속에서 정치적 차이에도 불구하고, 전쟁을 헤쳐나가고 미국과의 외교를 수행하는 방식에 대해서는 외부적으로 결속력을 발휘할 것으로 보인다고 CNN은 전했다.이란 지도부는 미국과의 2차 휴전 협상에 협상단이 참여하지 않을 것이라는 일관된 입장을 유지해왔다. 이란 정권은 미국이 휴전을 위반하고 있으며 “외교적 해결책을 추구하는 데 있어 진지함이 부족하다”고 비판해왔다. CNN은 이란 지도부가 알리 하메네이 시절부터 주장해 온 우라늄 농축 권리, 지속적인 미사일 개발, 지역 내 대리세력 지원 등 이른바 ‘레드라인’이라 불리는 핵심 요구사항을 꾸준히 유지하고 있다고 전했다.

이란 지도부는 또 내부 분열에 대한 보도를 불식시키고, 군사 목표와 협상 전략에 대한 통일된 접근 방식을 제시하기 위해 고심해 왔다. 이란 대통령실 부대변인 메흐디 타바타바이는 이날 엑스(X)에 “고위 관리들 간의 분열에 대한 이야기는 이란의 적대자들이 내세우는 진부한 정치적 선전 전략”이라면서 “현재 전장, 대중, 외교관들 사이의 단결과 합의는 매우 이례적이며 주목할 만하다”라고 말했다.

CNN은 특히 이란 정권이 단결의 상징으로 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장을 전면에 내세웠다고 분석했다. 이슬람혁명수비대(IRGC) 사령관 출신이며, 앞서 1차 휴전 협상을 이끈 갈리바프 의장은 현재 이란 정권을 대표하는 주요 인물 중 하나로 평가받고 있다. 그는 첫 회담을 위해 파키스탄 수도 이슬라마바드에 도착했을 때 다양한 정치적 견해를 지닌 이란 관리들과 동행했는데, 이는 이란 내부의 결속을 보여주기 위한 의도로 해석된다고 CNN은 전했다.

파르시 부소장은 “(이란 내부에) 이견은 분명 존재한다”면서도 미국과 이란 양측이 합의에 이르지 못하는 이유를 트럼프 대통령의 상충된 메시지가 아닌 이란 지도부의 분열 때문이라고 보는 것은 “현실과 동떨어져 있다”고 지적했다.

CNN은 “절멸의 위협에 직면한 이란 정권은 거의 50년 동안 경쟁해온 전통적인 권력 경쟁체제를 해체했다”면서 “새로운 전시 체제는 이란이 패배를 인정하지 않고, 위기에서 벗어나도록 하기 위해 협상가와 정치 운영자를 하나의 군사적 우산 아래 통합시켰다”고 분석했다. CNN은 이란 강경파의 견해가 의회와 국영언론을 지배하고 있으며, 이란 관리들이 트럼프가 승리를 선언하도록 허용하려 한다고 판단될 경우는 거센 비판을 받게 된다고 전했다.

다만 CNN은 현재의 전시 체제는 알리 하메네이가 37년간 통치했던 때와는 극명히 다르다며 알리 하메네이의 아들로 최고지도자가 된 모즈타바가 여전히 숨어있는 것으로 인한 불확실성이 커지고 있다고 전했다.

독일 국제안보연구소 하미드레자 아지지 방문연구원은 “과거에는 전략적 문제를 논의해 최고지도자가 최종 결정을 내릴 수 있도록 자문하는 기관이 있었다”면서 “현재는 최고지도자에 대한 접근은 정기적으로 이뤄지지 못하고 있으며, 이는 자동적으로 다른 관리들이 전쟁과 평화에 대해 취할 조치를 결정하는 데 있어 더 많은 여지를 준다는 것을 의미한다”고 말했다.