전쟁 끝나도 호르무즈 못 다니나···미 국방부 “기뢰 제거 종전 후 최소 반년”

미국 국방부는 호르무즈 해협에 부설된 이란의 기뢰를 완전히 제거하는 데 6개월이 걸릴 수 있으며, 제거 작전은 이란 전쟁이 끝날 때까지는 시행되기 어렵다고 판단하는 것으로 전해졌다. 이에 따라 국제 유가 급등을 비롯한 경제적 파장이 11월 미국 중간선거 때까지 이어질 수 있다는 전망도 나온다.

워싱턴포스트(WP)는 22일(현지시간) 미 국방부 고위 당국자가 하원 군사위원회 비공개 브리핑에서 이 같은 전망치를 제출했다고 보도했다. 브리핑에서는 이란이 호르무즈 해협 안팎에 기뢰 20개 이상을 설치했을 가능성이 있으며, 일부 기뢰는 GPS 기술을 이용해 원격 부설된 탓에 미군이 탐지하기 어렵다는 보고도 이뤄졌다.

미 국방부의 이러한 평가는 호르무즈 해협에서 기뢰 제거 작전에 착수했다는 도널드 트럼프 미 대통령의 최근 발언과 배치된다. 트럼프 대통령은 지난 17일 “이란이 미국의 도움을 받아 모든 기뢰를 제거했거나 제거하는 중”이라고 주장했는데, 국방부 비공개 보고에 따르면 기뢰 제거 작전은 시작도 못 한 것으로 해석된다. 앞서 뉴욕타임스(NYT)도 이란이 기뢰를 무분별하게 뿌려놓은 탓에 정확한 위치를 파악하지 못해 신속한 제거가 어려운 상황이라고 보도하기도 했다.

미 국방부 보고에 따르면 미국과 이란의 종전 협상이 조만간 타결된다고 해도 최소 올해 말이나 그 이후까지 국제 유가가 진정되지 않을 가능성이 크다. 종전 협상도 전망이 불투명한 상황이라 경제적 여파는 더 길어질 수 있다. 국방부 보고를 받은 미 여야 의원들도 당혹스러워했다고 WP는 전했다. 특히 경제적 여파가 오는 11월 중간선거 때까지 이어지면 이란 전쟁을 시작한 트럼프 대통령과 공화당에 불리하게 작용할 수 있다.

유가 상승으로 인해 전쟁을 신속하게 끝내야 한다는 압박을 받는 트럼프 대통령은 전쟁이 끝나기만 하면 유가가 떨어질 것이라고 주장하고 있다. 미국 평균 휘발유 가격은 지난 2월 갤런당 2.9달러대였으나 이란 전쟁 발발 후 약 40% 넘게 급등해 최근 4.1달러대 거래되고 있다. 이란은 미국의 대이란 군사 공격이 한창이던 지난 3월 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하기 시작했다.

한편 영국 국방부는 영국과 프랑스가 22~23일 런던 북부 노스우드 영국군 상설합동본부에서 30여개국이 참여하는 군사계획 회의를 연다고 밝혔다. 참여국들은 호르무즈 해협에서 적대행위가 종료되는 대로 다국적 군사 임무를 운용하기 위한 세부 계획을 논의할 계획이다. 영국과 프랑스는 그동안 ‘호르무즈 해협 해상 항행의 자유 이니셔티브’를 이끌면서 외교장관 회의, 정상회의를 열고 호르무즈 재개방 지원에 관한 외교적 합의를 이뤘다. 이들 국가는 이란 전쟁에 적극적으로 개입하지 않고 전투가 멈춘 다음 호르무즈 해협에서 방어적 임무를 수행할 수 있다는 입장을 밝혀왔다.