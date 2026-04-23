고개 든 서울 아파트값 오름세 경기도로 번지나...송파구도 상승 전환

정부의 다주택자 양도세 중과 발표 등으로 다소 주춤했던 서울 아파트값 오름세가 다시 커지고 있다. 지난 2월 하락 전환한 송파구의 아파트값은 상승 전환했다. 임대차 매물 축소와 공급 절벽에 대한 불안으로 서울 ‘중저가’ 지역에 붙은 실수요자 매수세가 인접한 경기도 지역까지 번지는 모양새다. 전세 매물 축소로 전세가 상승 폭도 크게 확대됐다.

한국부동산원이 23일 발표한 주간 아파트 가격 동향 자료를 보면 4월 셋째주(20일 기준) 서울 아파트값은 0.15% 상승했다. 이는 지난 2월 넷째주 이후 주간 단위 상승률로는 가장 높은 수치로, 전주(0.1%)와 비교해서는 변동률이 0.5%포인트 커졌다.

서울 자치구 25개 가운데 22개에서 아파트값 오름폭이 전주보다 커졌다. 한 주간 매매가가 0.31% 오른 강서구를 필두로 관악·성북·동대문·강북구 등 상대적 중저가 아파트가 밀집한 지역에서 상승세가 두드러졌다. 성북구 등 5개 자치구에선 올해 초 이후 누적 상승률이 3.5%를 넘어섰다.

강남3구(서초·강남·송파) 중에서도 송파구는 아파트값이 0.07% 오르며 8주간 이어오던 하락세가 반전돼 매매가가 상승 전환했다. 강남구(-0.06%)와 서초구(-0.03%), 용산구(-0.03%)도 하락 폭이 전주보다 줄거나 유지됐다.

수도권 일부 지역에서도 아파트값 상승세가 두드러졌다. 지난해 10·27 대출 규제와 함께 규제지역에 포함된 경기도 광명시(0.34%), 하남시(0.2%) 등이 상승세를 이어갔고, 부천(0.06%→0.09%) 의정부(0.28%→0.29%) 등 일부 비규제지역 오름폭도 커지는 양상이다.

서울 아파트 전세가도 상승 폭이 크게 확대됐다. 한 주간 전세가가 0.22% 올랐는데 이는 2019년 12월 넷째주 이후 가장 큰 수치다. 수도권(서울·경기·인천) 전세가도 0.16% 오르며 전주(0.14%)보다 상승 폭이 커졌다. 부동산원은 “전세수요 대비 매물이 부족한 상황에서 역세권 및 학군지 등 입지 양호한 단지 중심으로 임차 문의가 꾸준히 지속되며 상승 계약이 체결됐다”고 설명했다.

경기 광명시의 공인중개사 A씨는 “토허제와 대출규제 등으로 실거주자 위주로 거래되면서 대단지 아파트도 전·월세는 사실상 전멸 상태”라며 “임대 매물이 워낙 드물어 임차료는 계속 상승할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “서울 중하위 지역의 양호한 가격 흐름이 인근 경기 외곽지역으로 일부 확산하는 것으로 보인다”며 “해당 지역의 경우 특히 전·월세 물건이 부족해 임차인들의 매수 움직임이 꾸준히 발생해 서울 지역 중심 ‘키 맞추기’ 현상이 점차 경기 외곽으로 확산할 가능성이 있다”고 분석했다.

임대차 불안에 더해 국제 정세 불안으로 환율·공사비 상승이 향후 주택 공급에 불리할 것이라는 전망 또한 수도권 아파트 매수세를 자극할 수 있는 요인이다.

대한건설정책연구원은 이날 펴낸 ‘주택공급 현황 진단 및 건설정책 제언’ 보고서에서 미국·이스라엘·이란 등 중동지역에서의 군사 충돌로 건설업 여건이 더욱 악화해 “국내 주택공급 부족에 대한 우려가 커지고 있다”며 정부가 “단기적인 ‘수도권 주택가격 억제 정책’에 머무르기보다는 장기적인 관점에서 (수도권에 쏠린) 주택 수요 구조의 불균형을 완화하는 데 초점을 둬야 한다”고 지적했다.