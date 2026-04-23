‘설탕 담합’ CJ제일제당·삼양사 전 경영진 1심 집유···법인엔 벌금 2억원씩

‘설탕 가격 담합’ 혐의로 기소된 CJ제일제당·삼양사 전직 경영진들에게 법원이 징역형 집행유예를 선고했다. CJ제일제당과 삼양사 법인에게는 각각 2억원의 벌금을 선고했다.

서울중앙지법 형사5단독 류지미 판사는 23일 독점규제 및 공정거래법 위반 혐의로 구속 기소된 김상익 전 CJ제일제당 식품한국총괄에게 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을, 최낙현 전 삼양사 대표이사에게 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 각각 선고했다.

같은 혐의로 불구속 기소된 CJ제일제당·삼양사 소속 임직원 9명은 징역형 집행유예 또는 벌금형을 선고받았다.

이들은 2021년 2월부터 지난해 4월까지 설탕 가격을 담합한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 4년여 동안 설탕의 원재료인 원당가가 상승하면 설탕 가격 인상에 신속히 반영하면서, 원당가가 하락하면 설탕 가격 인하에는 과소 반영한 것으로 드러났다. 검찰에 따르면 CJ제일제당과 삼양사의 담합 규모는 3조2715억원에 달하는 것으로 조사됐다. 설탕 가격 역시 담합 발생 이전과 비교하면 최고 66.7%가량 상승했다.

이날 법원은 “공정거래법의 기본 취지를 훼손하고 시장 질서를 훼손했다. 공동 행위가 기업 거래 시장에서 담합이라고 해도 피해는 최종 소비자에게 전가될 수 있어 죄책이 가볍지 않다”고 했다. 이어 “CJ제일제당과 삼양사는 설탕·밀가루 담합 사건에서 공정거래위원회 조사를 받고 자진신고자 제도로 과징금을 감면받았는데 임직원이 또다시 범행을 저질렀다”며 질타했다.

그러면서도 이들이 폭리를 취한 것은 아니라고 했다. 재판부는 “국제원당 가격이 한국무역협회에 공시되는 점, 대형 실수요 업체의 가격 협상력이 있는 점, 환율 등을 고려하면 이 공동 행위로 CJ제일제당과 삼양사가 폭리를 취할 수 있었다고 보이지 않는다”고 했다. 또 “피고인들이 범행을 인정하고 잘못을 반성하고 있고, 회사들은 이 사건 이후 임직원 대상 준법교육을 강화해 재발 방지를 위해 노력하고 있다”며 “김상익·최낙현 피고인은 5개월이 넘는 5개월이 넘는 구금을 통해 반성의 기회를 가졌을 것으로 보인다”고 양형 이유를 설명했다.

이날 선고는 이재명 정부 들어 담합이 적발된 이후 처음으로 나온 사법부 판단이다. 이 대통령은 청와대 수석보좌관회의와 국무회의 등에서 줄곧 “담합 행위는 국민 경제 발전을 방해하는 암적 존재”라며 “독과점을 이용해 국민에게 고물가를 강요하는 행위는 국가의 공권력을 총동원해 반드시 시정하기를 바란다”고 강조해왔다.

판결 이후 검찰은 “법원의 판단을 존중한다”면서도 “사건의 담합 범행 규모, 범행의 악성, 유사 사건의 처리 전례를 봤을 때 공감이 가지 않는 양형”이라고 했다. 이어 “구속기소한 피고인에 대해서도 집행유예로 판결하는 법원의 솜방망이 처벌이 담합을 조장한다”며 “판결문을 확인해봐야겠지만, 당연히 항소할 것”이라고 했다.

설탕 가격 담합과 관련한 손해배상 소송도 같은 법원에 제기되어 있다. 한 지방제과업체 대표는 CJ제일제당과 삼양사, 대한제당 등 제당 3사의 가격 담합으로 피해를 봤다며 전날 합계 2000만원과 지연손해금을 지급해달라는 손해배상 청구 소송을 냈다.