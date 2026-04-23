‘경찰의 꽃’ 총경 102명 승진 발표···수사·기획은 약진, 경비·정보는 부진

경찰청이 23일 '경찰의 꽃'으로 불리는 총경 승진자 예정자 102명 명단을 발표했다.

정대일 경찰청 여성폭력정책계장, 조정미 국제협력기획 계장, 송현건 서울청 홍보협력계장 등 홍보·기획 분야 담당자들도 승진 명단에 이름을 올렸다.

반면 경찰청과 서울청 핵심 부서로 꼽히는 경비·정보 담당자들은 승진 명단에 극소수만 포함됐다.