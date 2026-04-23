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본문 요약

경찰청이 23일 '경찰의 꽃'으로 불리는 총경 승진자 예정자 102명 명단을 발표했다.

정대일 경찰청 여성폭력정책계장, 조정미 국제협력기획 계장, 송현건 서울청 홍보협력계장 등 홍보·기획 분야 담당자들도 승진 명단에 이름을 올렸다.

반면 경찰청과 서울청 핵심 부서로 꼽히는 경비·정보 담당자들은 승진 명단에 극소수만 포함됐다.

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‘경찰의 꽃’ 총경 102명 승진 발표···수사·기획은 약진, 경비·정보는 부진

입력 2026.04.23 16:24

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서대문구에 위치한 경찰청. 권도현 기자

서울 서대문구에 위치한 경찰청. 권도현 기자

경찰청이 23일 ‘경찰의 꽃’으로 불리는 총경 승진자 예정자 102명 명단을 발표했다. 마약·안보 등 수사 담당자와 홍보·여성·국제협력 등 기획 업무 담당자들이 다수 포함됐다.

이날 발표된 총경 승진자 명단에는 수사 실무자 다수가 이름을 올렸다. 경찰청 국가수사본부에선 길민성 마약범죄수사계장, 박현준 안보수사계장, 김정민 과학수사기획계장, 최연석 반부패수사계장이 포함됐다. 이용주 경기남부청 강력계장, 한상민 경기북부청 강력계장, 조상규 충남청 여성청소년범죄수사계장, 장보은 서울청 금융범죄수사계장도 이름을 올렸다.

정대일 경찰청 여성폭력정책계장, 조정미 국제협력기획 계장, 송현건 서울청 홍보협력계장 등 홍보·기획 분야 담당자들도 승진 명단에 이름을 올렸다. 반면 경찰청과 서울청 핵심 부서로 꼽히는 경비·정보 담당자들은 승진 명단에 극소수만 포함됐다. 12·3 내란과 헌법존중·정부혁신TF 활동 등이 영향을 미친 것으로 보인다는 평가가 내부에서 나온다.

승진자는 서울청 소속이 25명으로 가장 많았다. 이어서 경찰청 20명, 경기남부·부산청 각 7명, 인천청 5명, 광주·충남·전남·경남청 각 4명, 경기북부·대전·전북·대구·경북청 각 3명, 충북·강원청 각 2명, 세종·제주·울산청 각 1명 순이다.

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