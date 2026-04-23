건설·농업 떠난 노동력, ‘돌봄·보건’에 몰렸다

고령화로 돌봄 수요가 늘어남에 따라 돌봄·보건 관련 일자리 중심으로 노동시장이 빠르게 재편되는 것으로 나타났다.

국가데이터처가 23일 발표한 ‘2025년 하반기 지역별고용조사 취업자의 산업 및 직업별 특성’을 보면 234개 산업 소분류 기준, 종합복지관·방문복지 등이 포함된 비거주복지시설운영업 취업자가 177만 명으로 전체의 6.1%를 차지했다.

비중 면에서도 처음으로 음식점업을 제치고 하반기 기준 1위에 올랐다. 관련 통계를 개편한 2013년 이후 줄곧 1위를 지켜온 음식점업은 169만2000명(5.8%)으로 2위로 밀렸다.

1년 전과 비교하면 돌봄 인력 수요 확대가 뚜렷하다. 비거주복지시설운영업에서 17만7000명이 늘며 증가 폭이 가장 컸고, 병원(4만7000명)과 의원(3만9000명)이 뒤를 이었다.

반면 기후 변화와 농림업 고령화가 겹치면서 작물재배업 취업자는 10만9000명 줄었다. 건설 경기 부진으로 건물건설업에서과 실내건축 및 건축마무리 공사업에서 각각 6만5000명, 3만3000명 감소했다.

연령대별로도 흐름이 엇갈렸다. 15~29세 청년층은 병원 취업자가 1만4000명 늘어난 반면 주점 및 비알코올음료점업에서는 1만6000명이 줄었다. 30~49세는 건설 경기 불황의 여파로 건설업 취업자가 2만4000명 감소했지만, 비거주복지시설운영업(2만6000명)과 병원(2만4000명)에서 큰 폭으로 늘었다.

고령층의 이동은 더욱 두드러졌다. 50대 이상에서는 전통적인 일자리였던 작물재배업에서 10만9000명이 빠져나갔지만, 비거주복지시설운영업으로는 이를 웃도는 14만9000명이 새로 진입했다. 데이터처는 “고령화와 정부의 의료관광 활성화 정책이 맞물리면서 관련 수요가 크게 확대됐다”고 설명했다.

임금 수준은 전반적으로 높아졌다. 전체 임금근로자 2248만8000명 가운데 월 소득 300만원 이상인 근로자 비중은 50.3%로 절반을 넘어섰다. 구간별로는 300만~400만원 미만이 22.3%로 가장 많았고, 500만원 이상 16.5%, 400만~500만 원 미만 11.5% 순이었다.

1년 전과 비교하면 500만원 이상 구간의 비중이 1.1%포인트 올라 상승 폭이 가장 컸고, 400만~500만 원 미만과 300만~400만 원 미만도 각각 0.4%포인트씩 높아졌다.