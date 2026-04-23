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5·18 전북행사위원회 “오월 정신 헌법 수록, 민주주의 완성 과제”

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제46주년 5·18 민중항쟁기념 전북행사위원회가 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 한반도 평화 실현을 촉구하고 나섰다.

전북행사위원회는 23일 성명을 통해 "1980년 오월의 숭고한 정신을 계승해 이 땅의 민주주의와 평화를 굳건히 지켜내겠다"며 "46년이 흐른 지금도 오월 정신은 박제된 역사가 아니라 여전히 우리 삶의 근간"이라고 밝혔다.

위원회는 최근 정치 상황을 거론하며 민주주의의 취약성을 지적했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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5·18 전북행사위원회 “오월 정신 헌법 수록, 민주주의 완성 과제”

입력 2026.04.23 16:42

수정 2026.04.23 16:43

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전북 전주시 전북대학교 이세종광장에서 열린 5·18 민주화운동의 첫 희생자인 이세종 열사의 추모식에서 참가자들이 헌화하고 있다. 연합뉴스

전북 전주시 전북대학교 이세종광장에서 열린 5·18 민주화운동의 첫 희생자인 이세종 열사의 추모식에서 참가자들이 헌화하고 있다. 연합뉴스

제46주년 5·18 민중항쟁기념 전북행사위원회가 5·18 정신의 헌법 전문 수록과 한반도 평화 실현을 촉구하고 나섰다.

전북행사위원회는 23일 성명을 통해 “1980년 오월의 숭고한 정신을 계승해 이 땅의 민주주의와 평화를 굳건히 지켜내겠다”며 “46년이 흐른 지금도 오월 정신은 박제된 역사가 아니라 여전히 우리 삶의 근간”이라고 밝혔다.

위원회는 최근 정치 상황을 거론하며 민주주의의 취약성을 지적했다. 위원회는 “비상계엄 사태 등을 통해 민주주의는 한순간도 방심할 수 없는 유산임이 확인됐다”며 “국가폭력에 맞서 공동체를 지켜낸 오월 정신은 반민주적 권력으로부터 우리를 지켜낼 최후의 보루”라고 강조했다.

위원회는 정부와 국회를 향해 3대 과제의 이행을 요구했다. △5·18 정신의 헌법 전문 즉각 수록 △전쟁 시도 반대 및 한반도 평화 실현 △지역 민주화운동사 재조명 등이다.

헌법 전문 수록과 관련해 위원회는 “민주공화국의 정체성을 제도적으로 완성하고 어떤 권력도 민주주의를 훼손할 수 없도록 하는 장치”라고 했다. 한반도 평화에 대해서는 “오월 열사들이 꿈꿨던 대동세상의 실현을 위해 남북의 평화 공존이 절실하다”고 밝혔다.

전북 지역 민주화운동사의 의미도 재확인했다. 위원회는 “5·18의 첫 희생자인 이세종 열사와 임균수 열사 등 지역 민주 영령들의 희생을 기억하겠다”며 “역사 왜곡 시도에 단호히 맞서겠다”고 밝혔다.

위원회는 “깨어있는 시민의 힘으로 오월 정신을 헌법에 새기고 평화의 미래를 열어가겠다”고 했다. 이어 전북 지역에서 추모제와 강연, 문화행사 등 시민 참여형 기념사업을 이어가겠다고 밝혔다.

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