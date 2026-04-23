서학개미 대거 컴백홈?···RIA 출시 한달 만에 잔고 ‘1조원 돌파’

국내주식 재투자 양도세 감면 혜택 코스피 연일 강세에 국장 귀환 택한 듯 고환율 이어지자 환차익 수요도 늘어

서학 개미들이 국내 증시로 복귀하며 가지고 온 뭉칫돈이 1조원을 넘어섰다. 해외주식 양도세 감면 혜택에 더해 코스피지수가 연일 강세를 보이고, 미국·이란 전쟁에 따른 고환율로 환차익을 노린 해외 주식 매도 수요가 증가한 데 따른 것으로 풀이된다.

금융투자협회에 따르면 지난 21일 기준 국내 증권사의 ‘국내시장 복귀계좌’(RIA) 누적 잔고는 1조165억원으로 23일 집계됐다. 출시 첫날인 지난달 23일 519억원에서 한 달도 안 돼 1조원을 돌파한 것이다. 계좌 수도 15만9671개로 늘어났다.

RIA는 지난해 12월23일까지 보유한 해외주식을 전용 계좌로 옮겨 매도한 뒤 국내 주식에 재투자하면 복귀 시점에 따라 양도소득세를 감면해주는 제도다. 한도는 해외 주식 매도 금액 기준 1인당 최대 5000만이며 5월31일까지 복귀하면 100%, 7월 말까지는 80%, 연말까지는 50%의 양도소득세가 공제된다. 환율 안정과 국내 증시 활성화를 위해 마련됐다.

증권업계에선 미국보다 국내 증시에 매력을 느낀 투자자들이 늘어난 것으로 보고 있다. RIA로 양도세 감면을 받으려면 1년간 국내시장에 투자한다는 요건을 충족해야 한다. RIA 외 계좌로 해외 투자를 하면 해당 금액에 비례해 양도세 감면 폭이 줄어든다. 서학 개미가 이 같은 제약을 감수하면서 국내 증시로 자금을 되돌렸다는 의미다.

실제로 코스피는 지난해 말 4200선에서 이날 사상 처음 6500선을 돌파하는 등 연일 최고치를 경신하고 있다. 중동 전쟁 여파에도 강세장을 이어가고 있는 것이다. 반대로 뉴욕증시의 S&P500지수는 올해 1월28일 7000선을 돌파한 이후 부진을 거듭하다 최근에서야 7000선을 회복했다.

국내 투자자의 해외 주식 매도 속도도 빨라지고 있다. 이달 들어 미국 주식 14억달러(약 2조700억원)어치를 순매도했다. 서학 개미가 월 기준으로 미국 시장에서 매도 우위를 보인 것은 지난해 6월 이후 10개월 만이다. 중동 전쟁으로 원·달러 환율이 1500원을 넘나들며 환차익을 노릴 수 있다는 점도 국내 복귀 유인으로 꼽힌다.

다만 서학 개미가 보유한 전체 미국 주식 규모를 고려하면 RIA 잔고는 0.4% 수준이다. 업계는 최근 국내 증시 분위기와 100% 감면이 가능한 복귀 시점이 다가오면서 서학 개미의 국내 유턴도 확대될 것으로 예상했다. 증권업계 관계자는 “미국보단 국내 유망주에 투자하거나 곧 출시될 레버리지 ETF에 눈을 돌리는 투자자들이 있어 잠재적인 복귀 수요는 있을 것으로 본다”고 말했다.