현대로템, 호치민 메트로 2호선 사업 수주···“베트남 철도 시장 첫 진출”

약 4910억원 규모

현대로템은 베트남 타코 그룹과 호치민 메트로 2호선 사업 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 사업 규모는 약 4910억원이다.

타코 그룹은 베트남의 대표 기업집단 중 하나로 호치민 메트로 2호선 구축 사업을 맡아 진행하고 있다. 이번 계약으로 현대로템은 타코 그룹에 호치민 메트로 2호선에 들어갈 무인 전동차를 공급한다.

호치민 메트로 2호선은 2030년 개통을 목표로 추진 중인 베트남의 핵심 인프라 구축 사업이다. 총연장 64㎞에 36개 역사가 들어설 예정으로 지난 1월 착공했다.

현대로템은 베트남 정부 차원에서 육성 중인 현지 철도산업 발전에 일조하고 중장기적 협력의 폭을 넓힐 계획이다.

현대로템은 지난해 타코 그룹과 도시철도, 고속철도 차량 현지화 협약을 체결하며 베트남 철도 기술 발전에 힘을 보태기로 하는 등 협력 관계를 꾸준히 이어오고 있다.

이번 수주로 베트남 철도 시장 확대의 교두보를 마련한 만큼 향후 발주가 예상되는 북남 고속철도 사업 등 대규모 프로젝트 공략에도 긍정적인 영향이 기대된다고 현대로템 측은 설명했다. 북남 고속철도 사업은 전체 사업 규모가 약 100조원에 달할 것으로 추정되는 베트남 역대 최대 규모의 인프라 구축 사업이다.

현대로템 관계자는 “베트남 철도 시장에 처음으로 진출하며 사업 저변을 넓히고 의미 있는 현지 협력 기반을 마련했다”며 “장기적으로 베트남 철도산업 성장에 기여하는 파트너로 자리 잡고 신규 사업 기회를 모색해 국내 철도산업 발전에도 좋은 토대가 될 수 있도록 힘쓸 것”이라고 밝혔다.