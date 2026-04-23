KB금융, 1분기 당기순익 1조8924억 역대 최대…비은행 실적 확대

KB금융그룹이 핵심 계열사인 은행뿐 아니라 증권·자산운용 등 비은행 부문 실적 확대를 앞세워 사상 최대 당기순이익을 거뒀다.

KB금융은 올해 1분기(1~3월) 당기순이익이 1조8924조원으로 전년 동기(1조6973억원)보다 11.5% 증가했다고 23일 밝혔다. 분기 기준 역대 최대 실적이다.

이자이익은 핵심 예금 확대로 조달 비용을 줄여 순이자마진을 개선한 영향으로 지난해 동기보다 2.2% 증가한 3조3348억원을 기록했다. 비이자이익은 1조6천509억원으로 같은 기간 27.8% 증가했다. 특히 증시 호황으로 증권·자산운용 등 자본시장 계열사가 약진하면서 순수수료이익(1조3593억원) 1년 전보다 45.5% 급증했다.

주요 계열사인 KB국민은행의 1분기 당기순이익은 1조1010억원으로 지난해 대비 7.3% 증가했다. 일회성 충당금 등 기저효과가 사라지고 이자이익을 안정적으로 관리한 영향이다. KB증권의 당기순이익은 3478억원으로 주식 거래대금이 증가하면서 93.3% 뛰었다.

한편 KB금융은 이날 발행주식 총수의 3.8%(1426만주)에 해당하는 자기주식을 전량 소각하겠다고 발표했다. 약 2조3000억원에 달하는 규모로 단일 소각 기준 금융권 최대 규모라고 KB금융은 설명했다. 아울러 KB금융 이사회는 주당 1143원의 분기 현금배당과 6000억원 규모의 자사주 매입·소각도 추가 결의했다.

나상록 KB금융 재무담당 전무는 “전통적인 은행 산업에 위기로 인식될 수 있는 머니무브 물결을 비이자·비은행 부문의 수익성을 극대화하는 기회로 적극 활용했다”며 “수익구조 다변화와 내실화는 주주와 기업가치 제고를 위한 성장의 가장 강력한 동력이 될 것”이라고 말했다.