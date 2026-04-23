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‘깨비시장 차량돌진 12명 사상’ 70대 금고형 집행유예

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본문 요약

서울 양천구의 한 전통시장에서 차량 돌진으로 사상자 12명을 낸 70대 남성이 1심에서 금고형의 집행유예를 선고받았다.

서울 양천구의 한 전통시장에서 차량 돌진사고로 시민 1명이 목숨을 잃었다.

양천소방서·양천경찰서는 31일 오후 3시57분쯤 서울 양천구 목동깨비시장에서 대형 세단 차량 1대가 돌진하는 사고가 발생했다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘깨비시장 차량돌진 12명 사상’ 70대 금고형 집행유예

입력 2026.04.23 17:22

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2024년 12월31일 오후 4시18분쯤 서울 양천구 목동 깨비시장에서 70대 남성이 모는 승용차가 돌진해 다수의 부상자가 발생했다. 연합뉴스

2024년 12월31일 오후 4시18분쯤 서울 양천구 목동 깨비시장에서 70대 남성이 모는 승용차가 돌진해 다수의 부상자가 발생했다. 연합뉴스

서울 양천구의 한 전통시장에서 차량 돌진으로 사상자 12명을 낸 70대 남성이 1심에서 금고형의 집행유예를 선고받았다.

서울남부지법 형사5단독 서지원 판사는 23일 오후 교통사고처리특례법상 치사·치상 혐의로 기소된 김모씨(76)에게 금고 2년과 집행유예 3년을 선고했다.

재판부는 “피고인은 버스를 추월하기 위해 제한속도를 상당히 초과해 시장에 돌진했고, 그로 인해 1명이 사망하고 11명이 전치 2주에서 6개월의 상해를 입게 됐다”며 “사망 피해자와 유족의 고통을 헤아리기 어렵다”고 밝혔다.

다만 피고인이 다시 운전하지 않기로 다짐한 점, 사고 차량이 자동차 종합보험에 가입돼 물적 피해가 회복된 점, 피고인과 합의한 피해자 10명과 합의에 이르지 못한 나머지 피해자 2명 모두 처벌을 원하지 않는 점을 고려했다.

김씨는 2024년 12월31일 대형 세단 차량을 몰고 목동깨비시장으로 돌진해 1명을 숨지게 하고 11명을 다치게 했다. 경찰 수사 결과 김씨는 제한속도가 시속 30㎞인 깨비시장 인근 구간을 시속 76.5㎞로 달리다 과일 상점 및 피해자들과 연속 충돌했다.

김씨는 2023년 11월 치매 진단을 받고 3개월간 약을 먹었으나, 이후 치매약을 복용하지 않은 것으로 조사됐다. 사건 직후 김씨는 서울 한 병원에서 정밀검사를 받은 결과 초기 알츠하이머성 치매를 진단받았고, 이후 요양시설에 입소해 불구속 상태로 수사를 받았다.

[속보]목동 깨비시장에 차량 돌진…1명 사망·12명 중경상

서울 양천구의 한 전통시장에서 차량 돌진사고로 시민 1명이 목숨을 잃었다. 이외에도 수명의 부상자가 발생했다. 양천소방서·양천경찰서는 31일 오후 3시57분쯤 서울 양천구 목동깨비시장에서 대형 세단 차량 1대가 돌진하는 사고가 발생했다고 밝혔다. 이 사고로 4명이 중상을 입고 9명이 경상을 입어 총 13명의 부상자가 발생한 것으로 확인됐다. 중상자 중...

https://www.khan.co.kr/article/202412311715001

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