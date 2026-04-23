고리도롱뇽, 가는동자꽃···금정산국립공원 깃대종 선정

금정산국립공원의 생태적 가치를 상징하는 얼굴로 ‘가는동자꽃’과 ‘고리도롱뇽’이 이름을 올렸다.

국립공원공단 금정산국립공원사무소는 금정산의 생태·지리·문화적 가치를 대표하는 깃대종으로 식물인 가는동자꽃과 동물인 고리도롱뇽을 최종 선정했다고 23일 밝혔다. 깃대종이란 특정 지역의 생태적 특성을 반영하는 야생 동식물로, 시민들이 보호 필요성에 공감하는 종을 의미한다.

식물 깃대종인 가는동자꽃은 환경부 지정 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로, 한국과 일본에만 분포하는 희귀종이다. 국내에서는 금정산이 유일한 자생지로 알려져 있어 보전 가치가 매우 높다. 현재 국립생태원에서 증식한 개체를 금정산에 이식해 복원·모니터링 작업을 진행 중이다.

동물 깃대종으로 선정된 고리도롱뇽 역시 멸종위기 야생생물 Ⅱ급이자 한국 고유종이다. 금정산을 포함한 경남권 동남부에 주로 서식하며 수생태계와 육상생태계를 잇는 환경 지표종으로 꼽힌다. 하지만 도시화에 따른 서식처 파괴와 기후변화 등으로 인간 개체수 급감으로 보호가 시급한 종이다.

이번 깃대종 선정은 전문가와 지역주민, 시민단체로 구성된 위원회 회의와 온·오프라인 국민 선호도 조사로 결정됐다.

문창규 금정산국립공원사무소 자원보전과장은 “앞으로 과학적인 모니터링과 홍보활동을 통해 금정산의 소중한 자연자원을 보전하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.