[속보]민주당 ‘대통령 지역구’ 인천 계양을 ‘왕사남’ 김남준 전략 공천···연수갑엔 송영길

더불어민주당이 23일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 인천 연수갑에 송영길 전 민주당 대표를, 인천 계양을에는 김남준 전 청와대 대변인을 전략 공천하겠다고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 브리핑을 열고 "전략공천관리위원회에서는 인천 연수구갑 선거구에 송영길 전 대표를, 인천 계양구을 선거구에 김남준 전 청와대 대변인을 전략공천하기로 결정했다"고 밝혔다.

강 수석대변인은 송 전 대표에 대해 "인천 연수갑은 우리 당에 녹록치 않은 지역이자 반드시 사수해야할 핵심 전략지역"이라며 "인천에서 5선 국회의원, 인천시장을 역임하고 당대표를 지낸 당의 소중한 자산인 송영길 전 대표의 중량감을 고려해 전략적으로 배치했다"고 밝혔다.