한병도, 원내대표 연임 도전 “검증된 원내대표 필요…최우선 과제는 지선 승리”

한병도 더불어민주당 전 원내대표가 23일 “다가올 지방선거를 압승으로 견인할 준비된 원내대표가 필요하다”며 다음달 치러지는 원내대표 선거에 출마를 공식 선언했다.

한 전 원내대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “유능한 원내대표, 검증된 원내대표가 필요하다”며 이같이 말했다.

한 전 원내대표는 “지금 민주당이 해야 할 역할은 자명하다”며 “신속한 민생입법으로 국정을 탄탄히 뒷받침하고, 단호한 개혁입법으로 대통령을 든든히 지원해야 한다”고 밝혔다.

한 전 원내대표는 “저 한병도가 제3기 원내대표를 맡아 이재명 정부의 성공을 이끌겠다”며 “최우선 과제는 지방선거 승리”라고 말했다. 그는 “6·3 지방선거는 이재명 정부의 첫 시험대”라며 “반드시, 반드시 승리해야 한다”고 말했다. 그는 “지역별 공약을 입법과 정책, 예산으로 구체화하고 속도감 있게 실현하겠다”며 “이재명 정부의 균형발전을 탄탄히 뒷받침하겠다”고 말했다.

그는 “지방선거 승리 이후에는 후반기 국회 원 구성을 곧바로 마무리해서 민생·개혁 입법에 고삐를 조이겠다”며 “올해 12월까지 현재 추진 중인 이재명 정부의 주요 국정과제 입법을 모두 마무리하겠다”고 말했다.

그는 “원내대표 당선 즉시 상임위별 입법 진행 현황을 재점검하고, 전방위적인 입법 전쟁을 통해 전광석화처럼 처리해 나가겠다”며 “집권 여당으로서 책임 있게 국회를 운영하고, 그 결실을 국민 여러분께 돌려드리겠다“고 말했다.

한 전 원내대표는 “야당과의 협치에도 열린 자세로 임하겠다”며 “머리를 맞대고 치열하게 협상하겠다”고 말했다. 그는 다만 “국익과 민생을 볼모로 하는 무책임한 발목잡기에는 단호히 대응하겠다”고 말했다.

한 전 원내대표는 형사소송법 개정 등 지방선거 후 남아있는 주요 개혁 입법 과제와 관련한 당내 의견 조율 방향에 대해 “이번에 중대범죄수사청 및 공소청 설치법을 처리하며 민주당 의원과 당원 여러분의 집단지성을 확인했다”며 “여러 생각의 차이가 있는 현안이 있어서 많이 토론하고 조율했다”고 말했다.

한 전 원내대표는 22대 하반기 국회 원 구성 협상에서 민주당이 17개 상임위원회를 다 가져올 수 있다는 관측에 대해서는 “전반기처럼 (야당이) 상임위 운영을 정쟁 수단으로, 여당 일에 대한 발목잡기 수단으로 계속 활용한다면 상임위를 배분하는 의미가 없다”고 말했다.