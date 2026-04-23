국립의전원법 통과···전북, 하반기 설립 절차 착수

2030년 개교 목표 4년제 대학원 설립··· 졸업 후 15년 의무 복무

국가가 직접 공공의료 인력을 양성하는 ‘국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률’(국립의전원법) 제정안이 23일 국회 본회의를 통과했다. 2018년 전북 남원 서남대 폐교 이후 장기간 표류해 온 공공의대 설립 논의가 8년 만에 입법으로 결실을 보았다.

국회는 이날 본회의에서 제정안을 재석 166인 중 찬성 158인, 반대 4인, 기권 4인으로 가결했다. 이번 법 제정은 국가가 의료 인력의 선발부터 양성, 배치까지 전 과정을 직접 관리하는 첫 사례로 공공의료 체계의 구조적 전환이라는 평가가 나온다.

제정안에 따르면 국립의전원은 4년제 대학원 형태로 설립된다. 선발된 학생은 수업료와 기숙사비 등 학업 비용 전액을 국가 재정으로 지원받는다. 정부는 2030년 개교를 목표로 매년 100명 규모의 학생을 선발할 계획이다.

졸업생은 의사면허 취득 후 보건복지부 장관이 지정하는 공공보건의료기관에서 15년간 의무 복무해야 한다. 의무복무를 이행하지 않으면 학비 반환은 물론 면허 정지나 취소 처분을 받도록 실효성 담보 장치도 뒀다. 또한 복지부 장관이 의무복무 의사의 전문과목을 직접 지정할 수 있도록 해, 소아청소년과·산부인과·응급의학과 등 지역 필수 의료 인력 부족 문제를 조율할 수 있는 기반을 마련했다.

이에 따라 남원의료원 등 전북지역 공공의료기관이 교육·실습 거점으로 활용될 가능성도 커졌다. 지역 의료 인프라를 교육체계와 결합해 공공의료 기능을 강화하겠다는 구상이다.

전북은 서남대 폐교 이후 의대 정원 활용을 통한 공공의대 설립을 추진해왔으나 관련 법안은 국회에서 잇따라 폐기됐다. 그러나 22대 국회에서 박희승 의원(남원·장수·임실·순창)이 법안을 재발의하고 국정과제에 반영되면서 추진 동력을 얻었다.

박 의원은 “위기 때마다 임시방편에 의존하는 구조를 넘어 선발부터 양성, 배치까지 국가 책임을 강화하고 제도화해야 한다”며 “다양한 사회적 배경과 공공의료 사명감이 있는 인재를 길러내야 한다”고 말했다.

전북도는 법 통과를 계기로 하반기부터 설립 절차에 본격 착수한다. 전체 예정 부지 6만4792㎡ 중 55.1%를 확보한 상태로 잔여 부지 매입과 설계, 인허가 등 후속 절차를 서두를 계획이다. 초기 사업비 성격의 설립 예산 39억원도 투입된다.

남원시 역시 법안 통과를 환영하며 지역 간 의료 격차 해소와 필수·공공의료 인력 확충을 위한 후속 준비에 나서겠다고 밝혔다.

김관영 전북지사는 “국립의전원 설립은 지역 간 의료 격차 해소와 공공의료 강화를 위한 국가적 과제”라며 “도민이 언제 어디서나 안심하고 치료받을 수 있는 환경 조성에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.