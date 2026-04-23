오세훈 27일 예비후보 등록···캠프는 종로 구도심 ‘대왕빌딩’

정원오 후보도 중구 태평빌딩으로 옮겨 두 캠프 사무실 모두 시청서 도보 10분 안팎

오세훈 서울시장이 오는 27일 국민의힘 서울시장 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거전에 돌입한다.

당초 5월초까지 시정업무를 이어갈 것이라는 전망이 나왔지만 예상보다 일정을 앞당겼다. 예비후보 등록을 하면 서울시장 업무는 직무정지 상태가 된다.

오 시장측 관계자는 23일 “시민 속으로 들어가 현장을 뛰겠다는 각오로 일찍 후보등록을 하게 됐다”고 말했다.

오 시장의 캠프 사무실은 종로 구도심에 자리잡은 관철동 대왕빌딩으로 정했다. 오 시장측은 “‘초심’과 ‘구도심 발전’의 의지를 부각하기 위해 이곳을 선택했다”고 설명했다.

오 시장은 ‘민선 8기’ 임기 동안 서울 시정을 ‘동행·매력 특별시’를 기조로 운영해왔다. 이번 선거 과정에서는 ‘더 건강하고 더 따뜻한 삶의 질 특별시’를 강조한다는 계획이다.

한편 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 중구 태평빌딩으로 캠프를 이전했다.

정 후보 캠프가 자리잡은 태평빌딩과 오 시장의 캠프가 차려질 대왕빌딩은 모두 서울시청에서 도보 10분 안팎이다.