창간 80주년 경향신문

오세훈 27일 예비후보 등록···캠프는 종로 구도심 ‘대왕빌딩’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오세훈 서울시장이 오는 27일 국민의힘 서울시장 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거전에 돌입한다.

한편 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 중구 태평빌딩으로 캠프를 이전했다.

정 후보 캠프가 자리잡은 태평빌딩과 오 시장의 캠프가 차려질 대왕빌딩은 모두 서울시청에서 도보 10분 안팎이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오세훈 27일 예비후보 등록···캠프는 종로 구도심 ‘대왕빌딩’

입력 2026.04.23 19:34

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정원오 후보도 중구 태평빌딩으로 옮겨

두 캠프 사무실 모두 시청서 도보 10분 안팎

국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 시장(오른쪽)과 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 지난 22일 용산구 백범김구기념관에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념행사에서 만나 인사를 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 시장(오른쪽)과 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 지난 22일 용산구 백범김구기념관에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념행사에서 만나 인사를 하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 오는 27일 국민의힘 서울시장 예비후보 등록을 하고 본격적인 선거전에 돌입한다.

당초 5월초까지 시정업무를 이어갈 것이라는 전망이 나왔지만 예상보다 일정을 앞당겼다. 예비후보 등록을 하면 서울시장 업무는 직무정지 상태가 된다.

오 시장측 관계자는 23일 “시민 속으로 들어가 현장을 뛰겠다는 각오로 일찍 후보등록을 하게 됐다”고 말했다.

오 시장의 캠프 사무실은 종로 구도심에 자리잡은 관철동 대왕빌딩으로 정했다. 오 시장측은 “‘초심’과 ‘구도심 발전’의 의지를 부각하기 위해 이곳을 선택했다”고 설명했다.

오 시장은 ‘민선 8기’ 임기 동안 서울 시정을 ‘동행·매력 특별시’를 기조로 운영해왔다. 이번 선거 과정에서는 ‘더 건강하고 더 따뜻한 삶의 질 특별시’를 강조한다는 계획이다.

한편 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 중구 태평빌딩으로 캠프를 이전했다.

정 후보 캠프가 자리잡은 태평빌딩과 오 시장의 캠프가 차려질 대왕빌딩은 모두 서울시청에서 도보 10분 안팎이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글