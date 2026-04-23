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본문 요약

정근식 서울시교육감 예비후보가 오는 6월 치러지는 서울시교육감 선거의 진보 진영 단일 후보로 선출됐다.

서울시교육감 진보 진영 단일화 기구인 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회'는 시민참여단 1차 투표 결과 정 후보가 최종 단일 후보로 선정됐다고 23일 밝혔다.

정 후보는 전날부터 이어진 투표에서 과반 득표에 성공해 별도의 결선 투표 없이 단일 후보로 직행했다.

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서울교육감 진보 단일후보에 현직 정근식 확정

입력 2026.04.23 19:57

수정 2026.04.23 20:04

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  • 김송이 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정근식 서울시교육감이 지난 8일 서울 종로구 운현하늘빌딩 내 선거 사무실에서 6월 서울시 교육감 선거 출마 기자회견을 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

정근식 서울시교육감이 지난 8일 서울 종로구 운현하늘빌딩 내 선거 사무실에서 6월 서울시 교육감 선거 출마 기자회견을 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

정근식 서울시교육감 예비후보가 오는 6월 치러지는 서울시교육감 선거의 진보 진영 단일 후보로 선출됐다.

서울시교육감 진보 진영 단일화 기구인 ‘2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회’(추진위)는 시민참여단 1차 투표 결과 정 후보가 최종 단일 후보로 선정됐다고 23일 밝혔다.

정 후보는 전날부터 이어진 투표에서 과반 득표에 성공해 별도의 결선 투표 없이 단일 후보로 직행했다. 단일화 경선에는 강민정, 강신만, 김현철, 이을재, 한만중 후보가 정 후보와 함께 이름을 올렸다.

시민참여단에는 2만8516명이 참여했다. 이 중 1만7559명이 표를 행사해 투표율은 61.58%를 기록했다. 추진위는 구체적인 득표율은 공개하지 않았다.

정 후보는 입장문을 내고 “이번 선택은 한 사람을 향한 지지가 아니라 서울교육을 더 나은 방향으로 바꾸라는 시민 여러분의 엄중한 명령이라고 생각한다”며 “그 뜻의 무게를 가슴 깊이 새기고 본선에서 반드시 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.

이어 “이제 우리는 한 팀이다. 서울교육의 미래를 위한 ‘원 팀’으로 함께 나아가겠다”고 했다.

정 후보는 2024년 10월부터 서울시교육감직을 수행해왔다. 서울대 사회학과 교수 출신인 정 후보는 문재인 정부 당시 진실·화해를위한과거사정리위원장을 지냈다. 조희연 전 서울시교육감이 직을 상실하자 보궐선거에 도전해 서울시교육감에 당선됐다.

정 후보는 최근 보수 진영 단일 후보로 선출된 윤호상 한양대 교육대학원 겸임교수와 경쟁하게 된다.

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