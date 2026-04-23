[이갑수의 일생의 일상]야성이 부르는 소리 앞에서 멈춘 늑구

산에 갈 때, 내친김에 이대로 그냥 여기에 꽂힐까. 더러 마음먹어 보지만 아직 멀었다. 사납게 돌아다녀도 다 붙들지 못한 욕망. 그야말로 내 안에 내가 너무나 많다. 낙엽 밟는 소리. 삐그덕삐그덕, 나무가 야윈 팔 뻗어 하늘문 열려는 소리. 그 날카로운 소리 사이를 헤치고 깊숙이 들어간다. 내가 내는 소리. 내가 풍기는 냄새. 나도 모르게 우르르 골짜기로 떼 지어 몰려간다. 그러다가 저 멀리 깊은 곳의 울음소리를 들었다. 귀에 익은 귀여운 새소리가 아니었다. 우우우, 한바탕 맞붙으면 꼼짝없이 당할 어느 짐승의 울음.



마산 의림사 계곡. 아직 겨울의 냉기가 산을 휘감고 있었다. 인곡 저수지 지나 한참을 올라갔다. 거친 숨과 발자국 소리에 짐승도 간헐적인 울음으로 맞대응했다. 조금 쫄았던가. 그건 멧돼지의 경계신호임이 분명했다. 우리 영역을 함부로 침범하지 말라는 경고. 여기 있는 금쪽같은 새끼가 다치면 나도 나를 어쩌지 못하니 서로 부딪치지 맙시다, 타협의 소리. 너희를 해코지 않을 테니, 제발 우리를 건들지 말아주세요. 그런 부탁.



우리라고 걸음을 멈출 수는 없었다. 꽃이 있는 곳까지 가야 했다. 멧돼지와의 팽팽한 긴장을 조였다 풀며 전진한 끝에 마침내 ‘붉은 대극’을 만났다. 황홀한 꽃은 탄성 너머에 피어 있었다. 우리가 접근한 만큼 멧돼지 일가는 더 쫓겨 들어간 것일까. 멈출 줄 모르는 인기척에 더 이상 아무런 대꾸가 없었다. 골짜기 저 너머에서 더욱 싸늘한 냉기만을 자욱한 안개처럼 내보내고 있었다.



지난 며칠 저 붉은 대극과 멧돼지와 함께 늑구는 눈에 밟혔다. 오늘은? 싶었지만 오늘도! 내 마음 다한 곳에서 늑구는 나아가고 있었다. 그렇게 전진하던 늑구는 ‘야성이 부르는 소리’(잭 런던) 앞에서 멈추었다. 자발적이진 않고 마취총을 맞은 채. 구일을 야생에서 지냈으니 아홉 개의 서로 다른 밤하늘이 늑구의 눈에 박혔을까. 인간처럼 죽은 것을 먹은 늑구의 배에서 발견된 낚싯바늘이 먹잇감이 부족한 저간의 사정을 말해준다. 석기시대도 아니고 어처구니없는 전쟁에 질린 외국에서도 늑구의 행진은 화제였다. BBC에서는 자유를 향한 탈출이라고까지 했다. 사람들의 심중이 끝난 곳에서 돌아온 늑구. 달아난 곳에서 더 나아가지는 못해 걸음을 멈춘 따끔한 그곳으로 당분간 많은 발길이 이어질 것 같다.

