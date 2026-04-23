미국과 이란 전쟁이 장기화되며 피해는 전장을 넘어 확산되고 있다. 전 세계가 직면한 가장 직접적인 문제는 유가의 불안정성이다. 원유와 가스의 주요 생산지이자 지정학적인 요충지에서 벌어진 이번 전쟁은 현대사회의 정치·경제적 안보 근간을 흔들고 있다.



하지만 이러한 위기는 우리에게 결코 낯설지 않다. 중동의 평화가 흔들릴 때마다 유가 급등과 경제 충격은 반복됐다. 정부는 비축유 방출과 수입처 다변화, 심지어 석탄발전 일시 확대라는 고육책까지 동원해 대응하고 있다. 비상 대응은 필수적이나, 급한 불을 끈 이후 원인을 분석하고 근본적인 대책을 세우지 않으면 위기는 지나가도 리스크는 그대로 남는다.



우리가 지금 겪는 에너지 불안과 원자재 수급 문제, 공급망 충격은 모두 화석연료 의존 구조가 가진 본질적인 취약성에서 비롯된 것이다. 특히 원유 의존 구조는 에너지 문제를 넘어 플라스틱 원료, 물류, 식품 등 실물 경제 전반의 리스크로 확산되고 있다. 지금의 위기는 전쟁으로 인해 드러난 화석연료 의존의 ‘구조적’ 리스크이다.



실제로 우리나라는 1차 에너지의 80% 이상을 화석연료로 생산하고 있으며, 그중 90% 이상을 해외 수입에 기대고 있다. 이 불안정한 구조를 유지하는 한, 전쟁과 같은 대규모 충돌뿐 아니라 원유 시장의 작은 변동조차 우리 경제 전반의 불안으로 이어질 수밖에 없다. 에너지 안보를 단순히 화석연료를 ‘얼마나 확보했는가’의 문제로 접근하는 방식은 더 이상 안전하지 않다. 핵심은 그 자원의 확보가 얼마나 예측 가능하고 지속 가능한가에 있기 때문이다.



해법은 명확하다. 화석연료 중심에서 벗어나 재생에너지와 순환경제로의 대전환에 나서는 것이다. 태양광과 풍력은 많은 국가에서 석유보다 저렴해 비용 경쟁력이 입증됐으며, 무엇보다 재생에너지는 특정 지역의 자원에 종속되지 않고 국내에서도 생산되는 ‘국산 에너지’다. 이는 가격 변동성과 지정학적 리스크를 동시에 낮출 수 있는 해법이다. 더불어 기후위기에 대응하는 길이기도 하다.



플라스틱 문제 또한 같은 맥락에 있다. 화석연료 기반의 일회성 생산과 소비 구조는 자원 수급 불안과 환경 오염을 동시에 야기한다. 생산부터 소비, 재활용까지 전 과정의 순환 구조를 구축하는 순환경제는 자원의 안정성과 자연 보전을 함께 달성하기 위한 필수 조건이다. 이번 나프타 수급 위기는 이러한 전환의 필요성을 분명히 보여준다.



물론 재생에너지 전환과 순환경제 구축에는 적지 않은 시간과 비용이 따른다. 반복되는 에너지 위기와 기후 리스크를 고려할 때, 전환은 소모적인 비용이 아니라 안전하고 지속 가능한 자원 확보와 지구의 회복 탄력성 보전을 위한 가장 확실한 미래 투자다.



정부는 정책과 인프라, 시장 신호를 통해 전환의 방향을 제시해야 한다. 이미 수립한 국가온실가스감축목표(NDC)가 단순히 계획에 머물지 않도록 속도감 있는 이행이 필요하다. 기업 또한 선제적 투자와 비즈니스 모델 전환을 통해 이를 실행해야 한다. 한국은 이번 위기를 화석연료라는 과거의 자원과 결별하고, 전환을 통해 미래 경쟁력을 확보하는 기회로 삼아야 한다.