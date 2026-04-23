‘천재 공격수’ 18세 야말 부상…스페인도 FC바르샤도 ‘비상’

셀타 비고전 결승골 넣고 쓰러져 프리메라리가 우승 경쟁 빨간불 첫 출전 앞둔 월드컵에도 차질

18세에 스페인 명문 FC바르셀로나의 간판 공격수로 자리 잡은 라민 야말(사진)이 생애 첫 월드컵을 앞두고 햄스트링 부상이라는 악재를 맞았다.



야말은 23일 바르셀로나 스포티파이 캄노우에서 열린 셀타 비고와의 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 32라운드 홈경기에 선발 출전했다가 부상을 당했다.



전반 40분 페널티킥으로 결승골을 넣었지만, 득점 직후 왼쪽 허벅지 뒤쪽을 부여잡고 쓰러진 뒤 곧바로 교체됐다.



구단은 경기 직후 정확한 진단을 내놓지 않은 상태다. 그러나 현지 매체들은 햄스트링 파열 가능성을 제기했다. 정확한 부상 정도와 회복 기간은 추가 정밀검사를 받아야 알 수 있다.



바르셀로나는 야말의 결승골을 끝까지 지켜 1-0으로 승리했다.



이로써 승점 82점을 기록한 바르셀로나는 2위 레알 마드리드(승점 73점)와의 격차를 9점으로 벌리며 선두를 유지했다. 그러나 핵심 공격수의 이탈 가능성은 시즌 막판 우승 경쟁에 변수로 작용할 것으로 전망된다.



한지 플리크 바르셀로나 감독은 경기 후 “야말의 부상 정도는 하루 더 지켜봐야 한다”며 “선수가 통증을 느꼈다는 점에서 단순한 문제가 아닐 수 있다. 큰 부상이 아니길 바란다”고 밝혔다.



2022~2023시즌 만 15세의 나이로 바르셀로나 1군 명단에 이름을 올린 뒤 라리가 최연소 선발 출장 기록을 갈아치우며 일찌감치 천재성을 드러낸 야말은 팀의 레전드인 리오넬 메시(마이애미)의 진정한 후계자로 인정받고 있다. 2024~2025시즌 도움왕에 오른 야말은 메시의 1군 데뷔 등번호 19번을 거쳐 올 시즌부터 전성기 시절 메시의 등번호 10번을 물려받고 그라운드에 섰다. 야말은 리그에서 16골 11도움을 올리며 바르셀로나의 선두 질주를 이끌고 있다.



스페인 대표팀에도 발탁된 야말은 오는 6월 개막하는 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에서 첫 출전을 앞두고 있다. 스페인은 6월15일 조별리그 첫 경기에서 카보베르데와 맞붙을 예정이지만, 야말의 부상 회복 여부에 따라 전력 구상에 차질이 불가피할 것으로 보인다.

