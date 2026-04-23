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돼지국밥·오, 섬! 영도 外

입력 2026.04.23 20:31

수정 2026.04.23 20:34

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[새책]돼지국밥·오, 섬! 영도 外

돼지국밥·오, 섬! 영도

부산을 대표하는 음식 돼지국밥을 통해 지역의 생활문화와 정체성을 읽어내고, 부산 영도의 역사와 공간, 사람들의 삶을 따라가며 고유한 매력을 풀어낸다. 부산이라는 공간의 문화를 조명하는 부산대 출판문화원 ‘K-Culture in Busan’ 시리즈. 고혜림·김경아 지음. 각 1만8000원

[새책]돼지국밥·오, 섬! 영도 外

자연에서 인간까지 속임수의 진화

속임수의 제1법칙 ‘거짓말’과 제2법칙 ‘기만’을 통해 생명체가 상대의 감각과 인지의 빈틈을 파고들며 진화해온 과정을 살핀다. 인간 사회의 거짓말과 사기의 문제로 시야를 넓히며, 이를 감시·판별하는 체계가 함께 진화해왔음을 보여준다. 리싱 선 지음. 김아림 옮김. 세종서적. 2만2000원

나와 당신은 왜 분노하는가

분노가 어디서 비롯되는지 도덕심리학 관점에서 탐구한다. 인간의 도덕적 판단은 정의나 공정보다 해를 입고 있다는 위험 인식에 깊이 뿌리내리고 있으며, 같은 현실을 두고도 무엇이 위협인지 다르게 느끼는 순간 갈등은 증폭된다고 본다. 커트 그레이 지음. 제효영 옮김. 김영사. 2만4500원

디스킬 제너레이션

인공지능(AI)에 의존할수록 인간은 원래 잘하던 일을 하지 못하는 ‘디스킬’(탈숙련)의 늪에 빠질 수 있다. 철학자 김재인은 AI에게 지배당하지 않고 잘 활용하기 위한 핵심 역량으로 ‘언어력’을 제시한다. 질문하고 소통하는 인간의 능력이 왜 더 중요해지는지 짚는다. 오리지널스. 1만8000원

사진의 별자리들 Ⅱ

19세기 최초 사진집부터 동시대 사진 작업자들의 아티스트북까지 사진책의 역사를 조망한다. 사진책을 좁은 의미로만 바라보지 않고, 작업자의 사유와 실천이 펼쳐지는 매개체로 탐색한다. ‘지금의 사진은 무엇을 어떻게 할 수 있을까’ 질문을 던진다. 채승우 지음. 보스토크프레스. 1만9000원

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