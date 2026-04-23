하천·계곡 불법 시설 3월에만 ‘3만건’ 적발…대통령 “재조사” 지시 후 급증

작년 835건서 적발 건수 ‘40배’

이재명 대통령이 전국 하천·계곡 내 불법 점용 시설에 대한 전면 재조사를 지시한 이후 불법 점용 행위 적발 건수가 40배가량 늘어난 것으로 집계됐다. 모호했던 ‘불법 점용’ 기준을 명확히 하고 적극 단속에 나선 영향으로 분석된다.



23일 행정안전부에 따르면 정부는 지난달 하천·계곡 내 불법 점용 시설을 전면 재조사해 3만3000여건의 불법행위를 확인했다.



지난 한 해 전체 적발 건수(835건)보다 약 40배 많다.



불법 점용 행위가 가장 많이 적발된 곳은 지방 하천(1만3736곳)이었다. 소하천(1만153곳), 구거(도랑으로 불리는 소규모 수로·4277곳), 국가 하천(3575곳) 등이 뒤를 이었다.



앞서 윤호중 행안부 장관은 지난 2월 국무회의에서 “지난해 전국 하천·계곡을 실태조사한 결과 835건의 불법 점용 행위가 적발됐다”고 보고했다. 이에 이 대통령은 “제가 (경기도지사 시절) 경기도에서 조사했을 때 훨씬 더 많았던 것 같다”며 전면 재조사를 지시했다.



행안부는 적발 건수가 많이 늘어난 이유에 대해 “지난해 조사 당시 모호했던 하천·계곡 기준(사유지·국공유지, 도랑, 공원 구간 등)을 명확히 하고, 소규모 불법 경작과 단순 물건 적치 등도 불법행위로 포함해 지방정부에 지침을 내린 결과”라고 설명했다.



정부는 적발된 불법 시설에 대해 1차로 원상회복 명령을 내려 자진 철거를 유도하고, 자진 철거 미이행 시에는 무관용 원칙에 따라 변상금 부과, 고발, 행정대집행 등으로 엄정 대응할 방침이다.



특히 상습·반복적인 불법행위가 발생하고 있는 400여곳은 ‘중점 관리 대상 지역’으로 지정해 폐쇄회로(CC)TV 설치 등 상시 감시 체계를 구축하기로 했다.



행안부 관계자는 “여름철 피서객이 늘어나기 시작하는 오는 6월까지 정비를 완료하는 것이 목표”라며 “현재도 안전신문고 등에 불법 점용 시설 제보가 들어오고 있어 최종 적발 건수는 더 늘 것으로 예상된다”고 말했다.

