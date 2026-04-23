[포토뉴스]경향신문 창간 80주년 ‘페르난도 보테로전’ 개막

경향신문 창간 80주년 기념 ‘페르난도 보테로: 형태의 미학’ 개막식이 23일 서울 서초구 예술의전당 한가람디자인미술관에서 열렸다. 김세연 예술의전당 예술협력본부장, 박종성 경향신문 사장, 이올레 시에나 아르테미시아 최고경영자, 구자열 예술의전당 이사장, 리나 보테로 페르난도보테로재단 공동 디렉터, 요바니 벨라스케스 킨테로 주한 콜롬비아대사, 강욱 씨씨오씨 대표(왼쪽부터)가 기념촬영을 하고 있다.

