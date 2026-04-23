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소형트럭 부탄 유류세 인하율 ‘10% → 25%’…6월까지 연장

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본문 요약

정부가 소형트럭 운전자 등 서민층이 주로 사용하는 액화석유가스 부탄 연료의 유류세 인하폭을 25%로 확대한다.

한편 휘발유와 경유의 유류세 인하율은 예정대로 5월 말까지 유지하기로 했다.

프로판은 현재도 유류세 탄력세율 최대 폭인 30%로 인하하고 있어 추가 조치는 하지 않는다.

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소형트럭 부탄 유류세 인하율 ‘10% → 25%’…6월까지 연장

입력 2026.04.23 20:44

정부 ‘민생물가 대응방안’ 발표

석유류 매점매석 단속도 강화키로

쌀 등 먹거리 최대 50% 할인 지원

23일 서울 시내 한 주민센터에 고유가 피해지원금 안내문이 붙어 있다. 고유가 피해지원금은 이달 27일부터 5월8일까지 기초생활수급자·차상위가구·한부모가족을 대상으로 우선 지급한다. 연합뉴스

23일 서울 시내 한 주민센터에 고유가 피해지원금 안내문이 붙어 있다. 고유가 피해지원금은 이달 27일부터 5월8일까지 기초생활수급자·차상위가구·한부모가족을 대상으로 우선 지급한다. 연합뉴스

정부가 소형트럭 운전자 등 서민층이 주로 사용하는 액화석유가스(LPG) 부탄 연료의 유류세 인하폭을 25%로 확대한다. 중동전쟁에 따른 국제 가격 상승분이 본격적으로 반영되는 5월 이후를 선제적으로 대비하고 나선 것이다.

재정경제부는 23일 ‘민생물가 특별관리품목 대응방안’을 통해 다음달 1일부터 부탄의 유류세 인하폭을 현행 10%에서 25%로 확대한다고 밝혔다. 인하 기간도 4월 말에서 6월 말까지로 연장한다.

이로써 부탄 가격은 10% 인하가 적용되는 현행보다 ℓ당 31원 저렴해지는 효과가 생긴다.

한편 휘발유(15%)와 경유(25%)의 유류세 인하율은 예정대로 5월 말까지 유지하기로 했다. 프로판은 현재도 유류세 탄력세율 최대 폭인 30%로 인하하고 있어 추가 조치는 하지 않는다.

매점매석 단속도 강화했다. 범부처 합동 점검반이 지난 19일까지 전국 5767개 주유소를 현장 점검한 결과, 매점매석 등 석유사업법 위반 행위 99건을 적발했다. 또한 먹거리 물가와 관련해 4~6월 320억원 규모로 최대 50% 할인을 지원한다. 쌀은 정부 양곡 10만t을 공급한 데 이어 필요하면 5만t을 추가 공급한다. 닭고기는 성수기를 앞두고 스페인과 벨기에 등에서 육용종란을 2300만개 수입하고, 최대 40% 할인을 지원한다. 고등어는 최대 50% 할인하고, 소형인 ‘국민 실속 고등어’를 시범 판매한다.

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