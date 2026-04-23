이란 외교장관 만난 정병하 특사, ‘호르무즈 통항’ 협조 요청

교민·한국 선박에 안전 당부

아라그치 장관 “유념하겠다”

한국, 전쟁 중 특사 파견 유일

대사관 유지도 이란서 ‘호평’

정병하 외교장관 특사가 아바스 아라그치 이란 외교장관을 만나 호르무즈 해협 통항 정상화와 한국 선박 안전 협조를 요청했다. 아라그치 장관은 유념하겠다고 답한 것으로 알려졌다. 이번 특사 파견이 해협 안정화 이후 한국 선박의 신속한 해협 통과를 돕고, 종전 이후 양국 관계에도 긍정적 영향을 미칠지 주목된다.



정 특사는 지난 22일(현지시간) 이란에서 아라그치 외교장관을 면담하고 중동 정세와 양국 관계 현안을 논의했다고 외교부가 23일 밝혔다.



정 특사는 면담에서 이란 체류 교민 40여명과 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박 26척 및 선원의 안전에 지속적 관심을 당부했다. 정 특사는 호르무즈 해협의 자유로운 항행 보장 필요성을 언급하면서, 모든 선박의 신속하고 안전한 항행을 위한 이란의 협조를 요청했다. 그는 향후 해협의 통항이 가능할 때 한국 선박이 더욱 신속하게 지나갈 수 있도록 요청한 것으로 알려졌다. 정 특사는 미국과 이란이 협상 재개를 통해 역내 평화와 안정이 조속히 회복되길 기대한다고 말했다.



아라그치 장관은 한국인 안전 확보를 위해 지속적으로 관심을 두고 살펴보겠다고 했다고 외교부는 전했다. 모든 선박의 해협 항행 요청에는 “유념하겠다”고 말한 것으로 전해졌다. 그는 호르무즈 해협은 미국의 공격과 종전 협상 등과 관련돼 있다며 이 문제가 우선 해결돼야 한다고 밝힌 것으로 알려졌다. 박일 외교부 대변인은 “이란 측은 해협이 미국과 관련된 문제란 점을 설명했다”고 밝혔다.



정 특사와 아라그치 장관은 양국 관계를 두고도 의견을 나눴다. 정 특사는 조현 외교장관의 안부를 전달하고 양국 관계가 발전해 나가길 기대한다고 했다. 정 특사는 올해 3~4월 양국 외교장관의 두 차례 통화, 지난해 한·이란 국장급 정책협의회 개최, 최근 한국 정부의 국제적십자위원회(ICRC)를 통한 50만달러 대이란 인도적 지원 결정 등을 언급했다.



아라그치 장관은 어려운 상황에도 한국이 외교장관 특사를 파견하고, 주이란 한국대사관 직원들이 테헤란에 남아 역할을 수행하고 있는 점을 높이 평가했다고 외교부는 전했다. 전쟁 상황에 이란에 특사를 파견한 건 한국이 유일한 것으로 알려졌다. 한국은 전쟁 중에 이란 주재 대사관을 철수하지 않은 몇 안 되는 국가 중 하나이다. 아라그치 장관은 양국 관계가 안정적으로 발전해 나가길 기대한다고 밝혔다.



박일 대변인은 특사 파견을 두고 “이란에 체류 중인 우리 국민과 해협 내 우리 선박의 안전 확보를 위한 우리 정부의 강력한 의지를 나타낸 것”이라며 “어려운 상황에서도 한·이란 관계를 유지·발전시키고자 하는 우리 정부의 노력”이라고 말했다. 정 특사는 지난 11일부터 이란에 머물면서 이란 외교부 정무차관과 경제차관, 영사국장 등을 면담했다. 정 특사는 이들과 양국 관계 현안, 한국인 안전 보장 및 호르무즈 해협 내 모든 선박·선원의 안전 확보 필요성을 논의했다.

