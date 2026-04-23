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본문 요약

당의 공천 배제 결정에 반발해 무소속 출마를 검토해온 주호영 국민의힘 의원이 23일 대구시장 선거 불출마를 선언했다.

국민의힘이 오는 26일 최종 후보를 선출하는 가운데 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마 여부가 대구시장 선거의 변수가 될 것으로 보인다.

주 의원은 국회에서 기자회견을 열고 "저는 이번 6·3 지방선거에 출마하지 않기로 했다"고 밝혔다.

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대구시장 선거 불출마 주호영 “장동혁, 제발 물러날 때를 알기를”

입력 2026.04.23 20:55

수정 2026.04.23 20:56

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  • 김병관 기자

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국힘, 26일 추경호·유영하 중 선출

이진숙 무소속 출마 땐 보수표 분산

주호영 의원이 23일 국회 소통관에서 불출마 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

주호영 의원이 23일 국회 소통관에서 불출마 기자회견을 하고 있다. 박민규 선임기자

당의 공천 배제(컷오프) 결정에 반발해 무소속 출마를 검토해온 주호영 국민의힘 의원이 23일 대구시장 선거 불출마를 선언했다. 국민의힘이 오는 26일 최종 후보를 선출하는 가운데 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마 여부가 대구시장 선거의 변수가 될 것으로 보인다.

주 의원은 국회에서 기자회견을 열고 “저는 이번 6·3 지방선거에 출마하지 않기로 했다”고 밝혔다. 주 의원이 국민의힘 컷오프 결정의 효력을 정지시켜달라며 낸 가처분 신청이 전날 항고심에서도 기각된 데 따른 것으로 보인다.

주 의원은 “저는 설명되지 않은 이유로 컷오프됐다”며 “법원이 대구시장 공천 가처분 신청을 기각했다고 해서 이번 어처구니없는 공천 절차가 결코 정당화될 수는 없다”고 말했다.

주 의원은 “먹던 물에 침을 뱉지 않겠다”며 무소속 출마는 하지 않겠다고 했다. 그러면서 “무너진 당의 질서를 바로 세우고, 보수가 다시 선거에서 이길 수 있는 당으로 돌아가도록 저의 정치 인생을 걸겠다”고 밝혔다. 주 의원은 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “인격은 없는데 지위는 높고, 지혜는 적은데 꿈이 크면 화를 입지 않는 자가 드물다”면서 “제발 나아가고 물러날 때를 알기 바란다”고 말했다.

반면 주 의원과 함께 컷오프된 이 전 위원장은 이날 페이스북에서 “대구시민의 선택보다 앞서는 공천은 없다”며 대구시장 출마 의지를 거듭 내비쳤다.

국민의힘은 오는 26일 각각 대구 달성군, 달서갑을 지역구로 두고 있는 추경호, 유영하 의원 가운데 한 명을 대구시장 후보로 선출할 예정이다. 시장 후보로 선출된 의원의 지역구에선 6·3 지방선거와 동시에 국회의원 보궐선거가 열린다. 장 대표가 이 전 위원장을 해당 보궐선거에 출마시키는 방향으로 설득하고 있지만, 실현 가능성은 미지수라는 관측이 나온다.

더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리가 각종 여론조사에서 앞서는 가운데 이 전 위원장이 출마하면 보수 표심이 분산돼 국민의힘엔 악재가 될 가능성이 크다. 이 전 위원장은 무소속 출마 후 국민의힘 후보와 단일화하는 방안도 검토하는 것으로 알려졌지만, 추 의원과 유 의원은 일단 이에 선을 긋고 있다.

추 의원은 지난 21일 CBS 라디오에서 “(이 전 위원장에 대한) 정치적 해법을 모색하되 단일화를 위한 선거를 다시 하는 것은 용납하기 힘들다”고 했다. 유 의원은 전날 CBS 라디오에서 “저는 대구시민들에게 (본선에서) 표로 단일화시켜달라고 할 것”이라고 말했다.

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