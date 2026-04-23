미군, 인도양서 이란산 원유 운반 선박 추가 나포

미군이 인도양 해상에서 이란산 원유를 밀수하던 선박을 추가로 나포했다고 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄를 선언한 미군은 아시아 해역에서 이란 연계 선박 단속을 강화하고 있다.

미 국방부는 23일(현지시간) 엑스에서 “인도양 인도·태평양사령부 작전구역 내에서 이란 석유를 운반하던 제재 대상 무국적 선박 ‘마제스틱X 호’에 대한 해상 차단 및 방문권 행사 승선 검사를 실시했다”고 밝혔다.

국방부는 “우리는 이란이 불법 네트워크를 차단하고, 이란에 물자를 지원하는 선박을 어디에서든 저지하기 위해 전 세계 해상 단속을 계속할 것”이라고 말했다. 국방부는 선박 갑판 위에 미군이 있는 모습을 담은 선박 나포 영상도 함께 공개했다.

선박 추적 데이터에 따르면 마제스틱X 호는 나포 당시 스리랑카와 인도네시아 사이의 인도양에 있었으며 중국 저우산으로 향하던 중이었다. 미군이 지난 21일 나포한 이란 연계 유조선 티파니호 역시 스리랑카 인근 해역에 있었다.

미국은 아시아 해역에서 이란 연계 유조선을 줄줄이 나포하고 있다. 로이터통신은 미군이 최근 며칠간 최소 3척의 이란 국적 유조선 통행을 추가로 차단했다고 보도했다. 미군은 이들 선박을 인도, 말레이시아, 스리랑카 인근에서 우회 시켜 다른 해역으로 유도했다고 로이터는 전했다.

미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 이란 경제를 압박하기 위해 이란 항구를 오가는 선박을 차단하는 ‘역 봉쇄’ 작전을 펼치고 있다.