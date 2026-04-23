쿠팡 “김범석 동일인 지정은 차별”…공정위 결정 앞두고 이례적 압박

경실련 ‘쿠팡 총수, 법인 아닌 김 의장’ 주장에 “4가지 예외 충족” 반박

쿠팡이 김범석 쿠팡Inc 의장(사진)을 동일인(총수)으로 변경해야 한다는 시민단체 주장에 “4가지 예외 조건을 모두 충족하고 있다”며 반박했다.



쿠팡은 23일 입장문을 내고 “동일인 지정 제도는 한국 대기업집단의 오너와 친족이 소수의 지분 출자를 통한 기형적인 기업 소유와 통제, 사익편취 우려 등을 차단하기 위한 것”이라며 “미국 정부의 규제를 받는 쿠팡Inc의 지배구조는 이런 우려와 무관하다”고 밝혔다.



그러면서 “미국에 상장한 외국 기업 최고경영자(CEO)에 이 제도를 사상 최초로 적용할 경우 실효성 없이 부작용만 양산할 것”이라고 주장했다.



경제정의실천시민연합이 성명을 내고 공정거래위원회가 김 의장을 동일인으로 지정할 것을 촉구하자 쿠팡이 반대 입장을 내놓은 것이다.



또한 쿠팡 측은 미국 증권거래위원회(SEC)에서 요구하는 각종 공시 의무를 이행하고 있는 만큼 동일인 지정은 ‘이중 규제’에 해당하며, 타 외국 기업과의 형평성에도 맞지 않는 ‘차별적 조치’라고 주장했다. 김 의장의 동생인 김유석 부사장에 대해서도 “공정거래법상 임원이 아니며, 유사한 직급의 구성원과 동일하게 쿠팡Inc 상장 주식을 일부 보유하고 있을 뿐”이라고 밝혔다.



동일인 지정 규정은 기업집단을 사실상 지배하는 자연인을 동일인(총수)으로 보는 원칙하에 ‘예외 조건’을 충족하는 경우 자연인 대신 법인을 동일인으로 지정할 수 있도록 했다.



예외 조건이란 동일인을 자연인으로 보든, 법인으로 보든 기업집단의 범위가 동일하고, 기업집단을 사실상 지배하는 자연인이 최상단 회사를 제외한 국내 계열회사에 출자하지 않으며, 해당 자연인의 친족이 국내 계열회사에 출자하거나 임원으로 재직하는 등 경영에 참여하지 않고, 자연인 및 친족과 국내 계열사 간 채무 보증이나 자금 대차가 없는 경우 등이다.



공정위는 이르면 오는 29일 공시대상기업집단 지정 여부를 발표할 예정이다. 공정위 관계자는 쿠팡의 동일인 지정 문제와 관련해 “검토 단계에 있다”며 “쿠팡 측이 예외 요건을 충족하는지 여부를 확인하고 있다”고 말했다.



공정위는 앞서 지난 1월 진행한 쿠팡 현장조사에서 김유석 부사장의 경영 참여를 입증할 만한 증거를 상당수 확보해 김범석 의장의 동일인 지정 가능성에 무게를 두고 있다.



이날 쿠팡의 입장 표명을 두고 공정위의 결정을 압박하려는 의도가 깔려 있다는 해석이 나온다.



한 공정거래법 전문가는 “기업집단 지정 전에 기업이 이처럼 공개적으로 당국을 압박하는 사례는 전례를 찾기 어렵다”며 “동일인 변경에 대한 반대 여론을 형성하려는 목적이 큰 것으로 보인다”고 말했다.

