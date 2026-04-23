혼다차 “시장 환경 변해”…23년 만에 한국 떠난다

올 1분기 판매량 211대 그쳐 연말부터 국내 판매 사업 종료 ‘점유율 1위’ 모터사이클은 유지

혼다코리아가 한국 자동차 사업 철수를 선언했다. 2003년 한국 시장에 진출한 지 23년 만이다.



혼다코리아는 23일 서울 강남구 코엑스에서 긴급 기자회견을 열고 올해 한국 시장에서 자동차 판매 사업을 종료한다고 밝혔다. 혼다코리아는 일본 자동차 업체 혼다의 국내 판매 법인이다. 이지홍 혼다코리아 대표이사는 “자동차 시장 환경 변화와 환율 변동 사정을 종합적으로 고려해 사업 방향을 신중하게 검토했다”며 “2026년 말 한국에서 자동차 판매 사업을 종료한다”고 말했다.



이로써 2020년 닛산이 한국 시장에서 철수한 뒤 혼다까지 철수하기로 하면서 일본 자동차 3사 중 국내에는 도요타만 남게 됐다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 혼다코리아는 2019년 자동차 8760대를 팔았지만, 이렇다 할 신차를 내놓지 못하면서 판매량이 감소해 지난해에는 연간 판매량이 1951대까지 줄었다. 올해 1분기에는 211대를 파는 데 그쳤다.



차량 유지관리와 부품 공급, 보증 대응 등 애프터서비스(AS)는 이어간다. 협업 관계를 맺어온 딜러사와 협의해 사업 종료 후에도 고객 서비스 체제를 안정적으로 구축하겠다고 설명했다.



다만 국내 모터사이클 사업은 유지한다. 이 대표는 “중장기적인 경쟁력을 확보하기 위해선 경영 자원을 중점 영역에 집중적으로 투입할 필요가 있다고 판단했다”고 설명했다. 혼다코리아는 “우수한 상품성을 갖춘 다양한 상품 라인업을 고객 요구에 맞게 도입하겠다”며 “서비스와 고객 체험을 향상해 혼다 모터사이클만의 가치를 높이겠다”고 밝혔다.



혼다코리아는 2001년 모터사이클 사업을 시작으로 한국 시장에 진출했다. 2003년 3월엔 자동차 판매 법인을 출범하며 자동차 시장에도 뛰어들었다. 올해 3월까지 한국에서 자동차 10만8600대를 판매했다. 모터사이클 제품은 지난달까지 42만600대를 팔았다. 국내 시장 점유율 1위다. 혼다코리아는 2023년 4월 수입차 업계 최초로 자동차 온라인 판매 체제를 도입하는 등 다양한 시도를 해왔다. 이 대표는 “지금까지 혼다 자동차를 사랑해주신 고객과 딜러사, 여러 관계자에게 진심으로 감사하다”고 말했다.

