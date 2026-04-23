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합성니코틴 전자담배도 ‘담배’ 분류

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본문 요약

24일부터 합성니코틴 액상형 전자담배도 '담배'로 분류된다.

앞으로는 합성니코틴 액상형 전자담배를 직접 소비자에게 판매하려면 시장·군수·구청장으로부터 담배소매인 지정을 받아야 한다.

또 포장지에 경고문구, 경고그림 및 담배 성분을 의무적으로 표기해야 하며, 온라인 판매나 미성년자 대상 판매 및 담배 판매 촉진 행위도 금지된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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합성니코틴 전자담배도 ‘담배’ 분류

입력 2026.04.23 21:26

수정 2026.04.23 21:27

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

24일부터 미성년·온라인 판매 금지

24일부터 합성니코틴 액상형 전자담배도 ‘담배’로 분류된다. 포장지에 경고문구와 담배 성분이 표기되고, 온라인 및 미성년자 대상 판매도 금지된다.

정부가 24일부터 합성니코틴을 원료로 한 액상형 전자담배도 담배사업법상 법적 ‘담배’로 관리키로 했다고 23일 밝혔다. 지난해 12월 담배사업법 개정으로 담배 정의를 기존 ‘연초의 잎’에서 ‘연초 또는 니코틴’으로 넓힌 데 따른 것이다.

앞으로는 합성니코틴 액상형 전자담배를 제조 또는 수입해 판매하려면 재정경제부 장관, 시도지사의 허가 및 등록 절차를 거쳐야 한다. 제조장 또는 보세구역에서 반출 시에는 개별소비세·담배소비세 등 제세부담금도 내야 한다. 다만 정부는 업계 부담을 고려해 2년간 제세부담금은 50% 감면하기로 했다.

판매 규제도 강화된다. 앞으로는 합성니코틴 액상형 전자담배를 직접 소비자에게 판매하려면 시장·군수·구청장으로부터 담배소매인 지정을 받아야 한다. 또 포장지에 경고문구, 경고그림 및 담배 성분을 의무적으로 표기해야 하며, 온라인 판매나 미성년자 대상 판매 및 담배 판매 촉진 행위도 금지된다. 또 금연구역 내에서 합성니코틴 액상형 전자담배를 사용할 수 없게 된다. 다만 정부는 영세 자영업자 보호를 위해 합성니코틴 제품 판매자에게 담배소매인 지정 요건 중 거리제한 항목에 한해서는 2년간 적용을 유예하기로 했다. 정부는 소비자와 판매자의 현장 혼선을 줄이기 위해 법 시행일 전후로 제조·수입된 제품을 쉽게 구분할 수 있는 식별표시 제도를 운영한다.

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