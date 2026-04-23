1분기 ‘최대 매출’ 찍고도…현대차, 영업익 30% 감소

미 관세·중동 사태 파고 못 넘어 글로벌 판매 대수 2.5% 줄었지만 하이브리드 등 친환경차 ‘선전’

현대자동차의 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 30% 이상 감소했다. 1분기 기준 역대 최대 매출 기록을 세우고도 미국 관세와 중동 사태 파고를 넘지 못했다. 현대차는 중국 시장 부진을 타개하기 위해 현지 진출 24년 만에 전기차 중심의 친환경차 브랜드로 탈바꿈한다.



현대차는 23일 올해 1분기 영업이익이 2조5147억원으로 집계됐다고 공시했다. 지난해 1분기(3조6336억)보다 30.8% 줄었다. 매출은 3.4% 증가한 45조9389억원이었다. 1분기 기준 역대 최대다.



현대차는 매출 상승에도 영업이익이 감소한 이유로 미국의 자동차 관세와 원·달러 환율 상승으로 인한 판매보증충당금 증가를 들었다. 중동 사태 장기화에 따른 글로벌 수요 감소도 원인으로 꼽았다. 미국의 15% 관세 비용은 총 8600억원으로 집계됐다고 설명했다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 지난 21일 “관세가 타격을 주고 있어 단기적으론 정말 어려운 상황”이라고 밝혔다.



당기순이익은 지난해 1분기보다 23.6% 줄어든 2조5849억원으로 집계됐다. 영업이익률은 5.5%였다. 매출원가율은 원자재 가격 상승으로 지난해 같은 기간보다 2.7%포인트 오른 82.5%를 기록했다.



판매 대수는 올 1분기 97만6219대를 기록하며 지난해 같은 기간보다 2.5% 감소했다. 글로벌 시장 전체 판매량이 줄었지만 친환경차(상용 포함)는 하이브리드차 제품군 강화 효과로 14.2% 증가한 24만2612대를 판매했다. 친환경차 판매 비중은 24.9%였다. 전기차는 5만8788대, 하이브리드차는 17만3977대로 집계됐다. 하이브리드차 판매는 분기 기준 역대 최고 기록이다.



현대차의 글로벌 시장 점유율은 4.6%에서 4.9%로, 미국 시장 점유율은 5.6%에서 6.0%로 상승했다.



현대차는 올해 출시하는 신차를 중심으로 새로운 성장동력을 확보하겠다고 설명했다. 전동화 전환, 고부가가치 차종 확대, 지역별 맞춤 전략 방침도 밝혔다.



한편 현대차는 지난해 발표한 밸류업 프로그램에 따라 지난해 1분기와 같은 주당 2500원의 분기 배당을 진행한다. 현대차 관계자는 “거시적인 경영 환경 변화에도 주주가치 극대화를 위해 주주환원 정책을 충실히 이행하겠다”고 말했다.



현대차는 24일 중국 베이징에서 개막하는 2026 베이징 모터쇼(오토차이나 2026)를 통해 브랜드 전환을 발표할 계획이다. 현대차는 이번 행사에서 전용 전기차 브랜드 ‘아이오닉’의 첫 중국 양산 모델을 공개할 예정이다.



이달 초 현대차가 중국 현지에서 아이오닉 관련 콘셉트카 ‘비너스 콘셉트’와 ‘어스 콘셉트’를 공개한 지 약 2주 만이다. 내년에는 중국의 장거리 이동 수요와 충전 환경을 고려한 주행거리 연장형 전기차(EREV)를 현지에 출시할 계획이다. 무뇨스 사장은 지난달 주주총회에서 “중국 시장에서는 ‘중국에서, 중국을 위해, 세계로’ 전략에 따라 향후 5년간 20종의 신차를 출시하고 연간 50만대 판매를 목표하고 있다”고 말했다.

