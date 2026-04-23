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[속보]트럼프 “호르무즈 해협 기뢰 설치하는 모든 선박 겨냥 격침 명령”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 배에 발포 명령을 내렸다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 23일 트루스소셜에 "미 해군에 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 배를, 아무리 작은 배일지라도, 즉시 격침시키라고 명령했다"고 적었다.

트럼프 대통령은 "조금의 망설임도 없어야 한다"며 "우리 해군의 기뢰 제거함들이 현재 해협에서 기뢰 제거 작업을 진행하고 있다. 나는 이 활동을 세 배로 강화하여 계속하도록 명령한다"고 덧붙였다.

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[속보]트럼프 “호르무즈 해협 기뢰 설치하는 모든 선박 겨냥 격침 명령”

입력 2026.04.23 21:59

수정 2026.04.23 22:21

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  • 윤기은 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령 벽화. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 벽화. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 배에 발포 명령을 내렸다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜에 “미 해군에 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 배를, 아무리 작은 배일지라도, 즉시 격침시키라고 명령했다”고 적었다.

트럼프 대통령은 “조금의 망설임도 없어야 한다”며 “우리 해군의 기뢰 제거함들이 현재 해협에서 기뢰 제거 작업을 진행하고 있다. 나는 이 활동을 세 배로 강화하여 계속하도록 명령한다”고 덧붙였다.

그는 또 이란의 해군 함정 159척 전부 바닷속에 가라앉았다고 주장했다. 다만 이 사실은 확인되지 않았다.

트럼프 대통령의 이번 발표는 그가 휴전 협상 시한을 무기한 연장하겠다고 지난 21일 밝힌 이후 나왔다. 앞서 그는 1차 휴전협상이 체결되기 전인 지난달 10일 “기뢰를 설치하려는 선박 10척을 이미 타격해 완파했다”고 밝히며 이란이 해협을 봉쇄하려 할 경우 “지금까지와는 비교할 수 없는 군사적 결과가 따를 것”이라고 경고한 바 있다.

좁은 호르무즈 해협에서 이란은 고속정을 활용해 기뢰를 부설하고 선박을 나포하고 있다. 이런 상황에서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군의 고속공격정은 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하는 핵심 ‘비대칭 전력’(소량으로도 소기의 효과를 거둘 수 있는 무기체계)으로 주목받고 있다.

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