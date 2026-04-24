홍익표 수석 60억·최승필 감사위원 30억···고위공직 92명 재산공개

홍익표 청와대 정무수석비서관이 올해 재산으로 60억7834만6000원을 신고했다. 최승필 감사원 감사위원은 30억9406만6000원의 재산을 보유했다.

정부 공직자윤리위원회는 올해 1월(1월2~2월1일) 신분이 변동한 고위 공직자 92명의 보유 재산을 24일 관보에 공개했다.

홍 수석은 본인과 배우자 명의의 서울 성동구 아파트와 경기 안양시 아파트 전세권 등을 포함해 29억3050만원을 신고했다. 또 본인과 배우자, 부모와 장녀, 차녀 명의로 KB라이프생명보험, 국민은행, 농협은행 등 예금으로 7억5293만1000원을 보유했다. 홍 수석은 본인과 배우자 명의로 10억8300만원의 채무가 있다고 신고했다.

최 감사위원은 부친 명의의 광주 북구와 전남 담양군 등 토지 3억5756만4000원을 신고했다. 본인과 배우자 명의의 서울 서초구 아파트와 오피스텔 등 건물 재산은 18억9915만원이었다. 본인과 배우자, 부모와 장녀 명의의 예금은 KEB하나은행과 신한은행 등에 6억9427만7000원을 보유했다. 본인과 배우자 명의의 채무는 2억6216만9000원으로 신고했다.

이번 공개 대상자 중 신고액이 가장 많은 현직자는 이정렬 전주지검 검사장으로 총 87억7302만9000원을 신고했다. 이 검사장은 본인과 배우자 명의로 서울 서초구 토지(44억5971만5000원)와 아파트·오피스텔(23억3100만원 등)을 보유했다.

퇴직자 중에서는 이미현 전 감사원 감사위원이 104억6373만5000원을 신고해 재산이 가장 많았다.